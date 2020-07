Del 3 al 21 de agosto vuelven las visitas a la Iglesia de San Salvador de Majones de la mano de Beatriz Francisoud, más conocida como Beatriz de Majores que, de forma desinteresada, abre las puertas del templo para mostrarlo a los visitantes. Beatriz ha explicado en COPE detalles de la visita que, este año se volverá a realizar mientras la situación lo permita y cumpliendo las normas de prevención establecidas. Ha explicado que tanto Majones como su entorno son enclaves dignos de visitar y "es necesario promocionar y dar a conocer estos espacios que no tienen la promoción que suelen tener otros lugares". El horario de la visita será de 18.00 a 20.00 de la tarde del 3 al 21 de agosto.No obstante, si alguien no puede realizar la visita a esa hora, se podrá hacer también en otro momento del día y para ello hay que llamar al teléfono 656 37 75 58. Beatriz ha anunciado que este año "hay alguna sorpresa para todos los que han estado trabajando en primera línea de batalla" y anima a todos a disfrutar de una visita que "a todos les encanta y sorprende". No te pierdas la entrevista en COPE.