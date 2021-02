Vox Jaca lamenta la falta de apoyo en sus propuestas presentadas en el pleno

Marta Moreno, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Jaca, ha realizado en COPE una valoración de lo que ha sido el pleno del consistorio de este mes de febrero y ha argumentado el sentido de su voto en cada uno de los puntos al mismo tiempo que ha lamentado no haber contado con el apoyo de los grupos en sus propuestas.

En cuanto a la modificación presupuestaria de 2,3 millones de euros, Marta Moreno ha señalado que "no se cumplía el principio de prudencia haciéndose uso del remanente para la ejecución de algunas de las partidas no comprometidas y no urgentes en estos momentos, consideramos que estamos en una situación de emergencia social sin precedentes, por lo que nuestro voto fue la abstención". Por otro lado, sí valora de forma positiva que una de las propuestas presentadas por Vox Jaca en octubre de 2019 sobre el cambio y adaptación de los pasos de peatones para aumentar la seguridad, se haya inluído y que además se incorporarán pictogramas para para favorecer la movilidad a los niños con TEA y personas con discapacidad, se va a llevar a cabo.

Una de las propuestas de Vox pasaba por una declaración institucional debido a los ataques perpetrados tanto a los dirigentes como a los afiliados y simpatizantes de Vox en Cataluña. Una propuesta que no ha salido adelanta al considerar, algunos grupos, que solo se hacía referencia a Vox y no a todos los partidos. En este sentido, la portavoz ha subrayado que "como miembro de la corporación del Ayuntamiento de Jaca me siento decepcionada porque no se condenaron estos hechos desde la mayoría de los grupos políticos, Psoe, CHA, Podemos y Ciudadanos votaron en contra, siendo éste último el que destacó por argumentar que estas agresiones y enfrentamientos fueron provocados e iniciados por VOX, comentarios fuera de lugar, vergonzosos, sobre todo cuando la misma Junta Electoral lo confirmó y tomo medidas ante la Generalitat. Quiero pensar que la reacción de ciudadanos fue fruto de la no aceptación de su enmienda entre las recibidas por parte del PP y PAR, ya que se desnaturalizaba completamente la declaración al no aceptar que las agresiones han sido hacia VOX y solo contra VOX", explica.

También se llevaba a pleno una propuesta para colaborar en la ejecución eficaz de una estrategia nacional de vacunación. "Teniendo en cuenta nuestras competencias como Ayuntamiento municipal propusimos que se colaborara con la vacunación a través de la cesión de espacios públicos y todos los medios tanto materiales como humanos para cumplir con el programa de vacunación. Se añadió una enmienda por parte de Cs que complementaba y aportaba el cambio de estrategia en el orden de vacunación avalado por diferentes sociedades médicas (SEMES, SEMICYUC, SEDAR, SEI) , cuya finalidad es posponer la vacunación a la población que tiene anticuerpos del SARS-COV-2 , con el fin de conseguir en menos tiempo la inmunidad de rebaño. Una vez más, y tras habiéndonos manifestado el centro de salud los problemas de espacio y de medios de los que disponen, no tuvimos el apoyo por el resto de grupos políticos, excepto de Cs al incorporar su enmienda".

Y, en tercer lugar, proponía que la Cruz Cristiana sea considerada como Bien de Interés Cultural. Marta Moreno resalta que, "con una amplia exposición de motivos y amparándonos en las leyes que se contemplan en la Constitución, en los Estatutos de Autonomías, en la Ley de Patrimonio cultural…etc,,,. Y ante lo sucedido en Aguilar con la retirada de “La Cruz de las Descalzas”, hemos instado al Ayuntamiento de Jaca que junto con el Obispado se realice un inventario y se cataloguen las cruces de nuestro municipio como Bienes de Interés Cultural". En definitiva, sostiene la portavoz, "una vez más nos hemos quedado solos".

Marta Moreno también se ha referido a la enmienda de su partido a la propuesta del PP sobre la flexibilización de aforos y horarios "que no se aceptó pero la apoyamos". Y, en cuanto a la tasa de terrazas, la portavoz ha señalado que "el equipo de gobierno ha sido poco elegante presentando con urgencia el expediente de eliminación de tasas tras la presentada por el PAR". Al margen de esto "es una medida que todos apoyábamos". No te pierdas la entrevista en COPE.