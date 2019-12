Vox Jaca denuncia la falta de diálogo y negociación del equipo de gobierno con la oposición

VOX Jaca ha denunciado que los presupuestos presentados por el equipo de gobierno para 2020 "no han sido verdaderamente participativos, ya que no han sido atendidas ninguna de las propuestas de los partidos de la oposición que representan al 49% de los votantes".

"Las acciones de VOX en lo referente a los ingresos van encaminadas a la reducción del costosísimo IBI, así como la supresión de las tasas de puesta en funcionamiento de negocios, para estimular el emprendimiento en la ciudad. VOX incluiría respecto al impuesto de circulación del primer vehículo o al menos del de las familias numerosas fijar las mínimas cuotas legalmente posibles para cada categoría fiscal, la supresión de impuestos de doble imposición , sucesiones, donaciones y plusvalías entre otras. Según nuestros criterios las familias numerosas serían beneficiadas en el acceso a bienes de interés cultural de la ciudad y a las instalaciones deportivas", señala la formación.

Con respecto a las inversiones, reiteran su felicitación por la cuota de 500.000€ de participación ciudadana pero siguen echando en falta ciertas medidas que VOX propone necesarias y urgentes, como son:

- La creación de un centro de networking y coworking municipal para facilitar que emprendedores y PYMES de distintos campos compartan espacio físico para desarrollar sus proyectos y potenciar la innovación, creatividad y nuevas formas de trabajo y así fomentar la creación de puestos de trabajo en la ciudad.

- La progresiva actualización de los de pasos de peatones a inclusivos, lo cual supone un aumento de la seguridad para todos los ciudadanos y especialmente a los que sufren Trastorno del Espectro Autista y supone una ridícula inversión para las arcas del Ayuntamiento.

- El arreglo urgente del parking de la Pista de Hielo y la agilización de los trámites para ejecutar la obra de mejora del parking del colegio San Juan de la Peña.

- La reforma de los tres polideportivos municipales de Jaca, Monte Oroel, San Juan a de la Peña y Olimpia, su estado es muy mejorable, en una Ciudad como la nuestra en la que se fomenta el deporte como Villa Europea del Deporte 2019.

- La mejora de las rutas de autobús urbano e interurbano para dar un mejor servicio a los ciudadanos de Jaca y de los pueblos y urbanizaciones de alrededor.

Con respecto a los gastos, "nos parece que debería explicarse mejor a la ciudadanía la mala planificación y control del gasto que ha habido con el Festival Folclórico de los Pirineos. Tras los 225.000€ gastados en 2019 -con varias ampliaciones de crédito no programadas-, hay unos gastos previstos para 2020 de 70,770,64€. En aras de unos mayores niveles de transparencia, como predica el equipo de gobierno, el Ayuntamiento debería publicar el detalle todos los apuntes y facturas relativas. En líneas generales, consideramos que debe reducirse considerablemente el personal eventual, así como congelar las retribuciones de cualquier cargo público", explica la formación.

Por otro lado, "se debe aumentar la dotación de policías locales que nos parece insuficiente, mejorar la limpieza en la ciudad – Jaca necesita más limpieza da aspecto de dejadez - con la creación de una brigada de limpieza municipal, ayudas a la vivienda a españoles y extranjeros con residencia legal, y más ayudas a la natalidad y al comercio de proximidad. En lo relativo al polígono de Martillué, estaremos a favor de toda iniciativa que busque la creación de empresas en nuestro territorio y la diversificación de nuestra economía. No obstante, debemos hacer algunas observaciones. Nos gustaría que el proyecto fuera un éxito, y para ello, ante la previsible crisis que se avecina va a ser muy difícil traer tejido industrial exterior por lo cual consideramos que el precio del suelo fuese accesible tanto para la pequeña industria como para los emprendedores locales que pretendan ubicarse en este polígono. No nos gustaría que se convirtiese en un polígono fantasma de los que tantos abundan por España y son ejemplo de despilfarro de épocas pasadas".

A su vex, Vox señala que "gastar dinero público en promocionar figuras históricas de dudosa relevancia como se pretende hacer desde el Equipo de Gobierno a los golpistas Fermin Galán y García Hernández no solo supone una aberración desde el punto de vista de la gestión eficiente de los recursos públicos, que debería estar orientada a mejorar la calidad de vida del ciudadano, sino una absoluta extralimitación de los poderes públicos que pretenden crear una versión oficial de un pasaje de la historia sobre el cual no existe consenso social. Por todo lo anteriormente expuesto, el sentido del voto de VOX será contrario a la aprobación de los citados presupuestos".

En conclusión, "no nos parece que los presupuestos apuesten decididamente por la generación de empleo y la dinamización de la economía local. No han sido participativos, puesto que no han sido tenidas en cuenta las propuestas de la oposición y no contienen grandes proyectos puesto que se arrastran temas de ejercicios anteriores que van con retraso", concluye