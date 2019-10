“Vivimos en un mundo complejo en el que se producen amenazas económicas que pueden afectar a la seguridad"

Las amenazas económicas, los riesgos nucleares y la geopolítica de los recursos energéticos han centrado el debate sobre las amenazas híbridas en la cuarta jornada del XXVII Curso Internacional de Defensa de Jaca. El General Valentín Martínez, ex Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, ha analizado la vertiente económica. “Vivimos en un mundo complejo y volátil y esta es una de las amenazas más importantes; no hay más que ver todo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China”.

“La tecnología que se ha desarrollado en los últimos 40 años lo ha cambiado todo –ha proseguido–, nos encontramos, además, en entorno incierto y ambiguo en el que pueden ocurrir caídas de los mercados, colapsos de las instituciones financieras, espionaje industrial, acciones de influencia hostiles, guerra de divisas o economía sumergida”. Poner remedio a esas situaciones, ha explicado el General Valentín Martínez, “es complicado, al margen de que hay naciones que se han preocupado de crear sistemas para compartir conocimiento mediante la generación de inteligencia”. En su intervención, ha presentado un estudio de prospectiva con datos sobre hacia dónde tienden las economías y cuál va a ser, previsiblemente, el nuevo orden mundial desde el punto de vista económico. “Las conclusiones son que vivimos en un entorno de profundo cambio en el que a nivel político y empresarial se hacen algunas recomendaciones para que la situación no se deteriore más”.

En concreto, se ha referido a acciones desde el punto de vista institucional “para hacer reformas estructurales, que en cada país son diferentes; desde el punto de vista empresarial vivimos en un mundo de amenazas, pero también de oportunidades, así que las empresas tienen que prepararse para aprovechar esas oportunidades a la mayor brevedad posible”. Y es que, a su juicio, un panorama en el que “las empresas cierran y la gente se va a la calle supone un problema importante para la estabilidad y la seguridad de los países”.

Recursos energéticos

Por otra parte, la Secretaria General de Instituto de la Fusión Nuclear Guillermo Velarde, Natalia Carpintero, ha hablado sobre riesgos nucleares. En su intervención ha destacado que “en el siglo XX se vislumbraban guerras con armas químicas, biológicas y nucleares que afortunadamente no se dieron jamás”. En el siglo XXI, sin embargo, “es como si hubiera desaparecido ese espectro de una guerra con ese nivel de armamento no convencional, pero sí tenemos la problemática del terrorismo y los países deben ser conscientes de que es una amenaza real”. En este sentido, ha destacado algunos hechos empíricos como el atentado en el metro de Tokyo en 1995 o el envío de cartas con esporas de carbunco en 2001 en Estados Unidos. “Respecto a este tipo de amenazas hay que tener la percepción de que, por ejemplo, el terrorismo radiológico nunca ha existido, y esperemos que nunca exista, pero no por ello hay que dejar de estar preparados”.

Natalia Carpintero ha explicado que “en los Estados hay una serie de iniciativas, sobre todo programas de seguridad y sistemas de detección, que se están poniendo en las fronteras, y protocolos de actuación en todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer frente a esta amenaza”. Para ello, ha proseguido, “la colaboración internacional es fundamental y entre agencias también, porque en el siglo XXI ningún país puede hacer frente a estas situaciones por sí mismo. Los problemas de la seguridad son comunes porque tenemos una situación globalizada y transnacional”.

Por último, la ponente se ha referido al papel de España, “que a nivel internacional es un socio muy querido porque las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están trabajando con eficacia y seriedad. Su trabajo es muy valioso en la lucha contraterrorista y aplicando todos los protocolos en el caso que nos ocupa de los riesgos nucleares”.

La geopolítica de los recursos energéticos

Finalmente, Iván Martén, Senior Fellow de ESADE Geo, se ha referido a 'La geopolítica de los recursos energéticos'. En su intervención, ha hablado, sobre todo, de “la fragilidad del ecosistema energético”. En concreto, ha destacado cómo “la energía es una necesidad de los países y gran parte de los conflictos en el mundo son por el acceso a ella y a los recursos naturales”.

En este sentido, Iván Martén ha pronosticado que “la demanda de energía va a seguir creciendo como consecuencia del incremento de la población y de su calidad de vida”. Además, ha explicado que “ante el ecosistema que tenemos alrededor del mundo energético y del acceso a los recursos naturales, cualquier incidencia en un país puede tener repercusiones a nivel internacional, como se está viendo con la subida del precio del petróleo, los incidentes en Arabia o los problemas gasísticos en Rusia”.

Frente a esta amenaza, Iván Martén ha señalado que “se está intentando buscar fórmulas para asegurar una mayor resiliencia del sistema a través de rutas alternativas, la creación de más infraestructuras de acceso a los recursos o acudir a fuentes de energía que tengan menos dependencia de determinados países”.

Otro elemento importante, a su juicio, “es el hecho de que el acceso a las materias primas y el cambio de las que se van utilizando modifica la geopolítica y la dependencia de unos países respecto a otros”. Por ejemplo, ha expuesto que Estados Unidos, que era un país en su momento importador de petróleo, “ahora es exportador de gas y de petróleo, y eso cambia totalmente las relaciones geopolíticas a nivel mundial”.

Además, al hablar de recursos naturales, no solo se ha referido al petróleo, gas o carbón, sino también a las denominadas tierras raras, que son minerales que se utilizan para fabricar productos de uso diario como los teléfonos móviles, cuyas reservas están en lugares como China o África. “En el caso de los vehículos eléctricos, el 60% de las reservas mundiales están en Congo, y estas son circunstancias que también generan inestabilidad”, ha concluido.