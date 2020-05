Villanúa inicia paulatinamente la reapertura de sus servicios con la Biblioteca Municipal

Con la entrada de la comunidad de Aragón en la Fase 1 de la desescalada, Villanúa ha iniciado paulatinamente la reapertura de sus servicios. La Biblioteca Municipal será la primera instalación en iniciar esa reactivación y desde hoy ya es posible recoger y devolver los préstamos en el mismo inmueble, si bien continua presentando restricciones para garantizar la seguridad de los usuarios y trabajadores, y del propio material cultural.

La Biblioteca tendrá limitada la entrada solo hasta el mostrador y el aforo será de 1 persona, o familia, siempre que convivan en el mismo domicilio. La instalación se abrirá de martes a sábado, con modificaciones en su horario. De martes a jueves, el servicio se cerrará una hora antes para poder desinfectar, por lo que el horario será de 16.00 a 19.00 h. Los viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 h., y los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

Las devoluciones se depositarán en la caja que se ha habilitado en la entrada, los libros serán manipulados exclusivamente por la bibliotecaria y los préstamos, que se amplían a un máximo de 5, se podrán solicitar vía On-line y recogerlos por la ventana. El material devuelto permanecerá aislado de la colección, en un sitio aislado y bien ventilado, al menos, 14 días, para garantizar que está limpio.

En el área del Telecentro solo se habilitará un ordenador que será de uso exclusivo para consultas urgentes. Asimismo, se recomienda mascarilla y el uso de gel hidroalcohólico para las personas que acudan a la biblioteca.

Cabe recordar que la Biblioteca de Villanúa ha estado cerrada al público desde el pasado 13 de marzo y que desde entonces se han limpiado y desinfectado las instalaciones en profundidad, por lo que la biblioteca es una instalación Covid-free. Además, para su reapertura se han estudiado diferentes protocolos de distintas bibliotecas para elaborar uno propio a la realidad de la Biblioteca de Villanúa y garantizar la seguridad a usuarios y trabajadores, por lo que algunas medidas son más estrictas que lo decretado, pero que aseguran el no contagio y la vuelta a la normalidad de manera segura para todos.

Las zonas de uso de la biblioteca se desinfectará a diario, así como pomos, teclados, mostradores, equipos... y se mantendrá esta desinfección mientras lo consideren las autoridades competentes. Se procederá a la limpieza del ordenar de uso público después de cada utilización, y se mantendrán, en la medida de lo posible, puertas y ventanas abiertas para no tocarlas y favorecer la ventilación del espacio. Es necesario mantener la distancia social de 2 metros, dentro y fuera de la biblioteca, y no estará permitido el uso del baño, al no poder desinfectarlo tras cada utilización.

La Biblioteca también ha preparado ya su protocolo de funcionamiento para la segunda fase y se están estudiendo los protocolos para establecer las medidas a adoptar en el resto de servicios de Villanúa, Oficina de Turismo, Polideportivo, Cueva de Las Güixas o Ecoparque de El Juncaral, para poder reabrir con las máximas garantías en cuanto sea posible.