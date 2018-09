Vecinos de Jaca piden mayor seguridad en la avenida de la Victoria para los peatones

El atropello se produjo en el paso de cebra cercano a la residencia Santa Orosia, en la avenida de Nuestra Señora de la Victoria. Al parecer el accidente se produjo por un problema de visibilidad. No es la primera vez que se produce un incidente así en esta vía. La familia de la mujer, de 86 años de edad, ha puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento una mejor señalización del paso de cebra.

El alcalde, Juan Manuel Ramón, ha recordado en COPE JACA que “ la travesía pertenece a Fomento por lo que cualquier solución que se proponga tendrá que ser aprobada por este departamento”. A su vez, ha subrayado que “es una travesía que, por la no finalización de la autovía soporta un tráfico muy importante y, por lo tanto, cualquier medida tiene que ser compatible con ese tránsito”. El primer edil ha dicho “que hay que tomar medidas. Ya se propuso bajar la velocidad pero no se dio permiso al ser una travesía”. Igualmente, ha señalado que “en esta vía hay muchos pasos de cebra y se está trabajando para cerrar la primera de las rotondas, donde se ubican los tanatorios. A partir de ahí, el resto de medidas se tendrán que estudiar y valorar bien para no crear más problemas de los que queremos solucionar”.

En la travesía, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora para los vehículos y 40 para los vehículos pesados.