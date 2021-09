El Valle del Aragón reclama la apertura de Candanchú en una multitudinaria concentración

Más de 400 personas entre empresarios, trabajadores, alcaldes y vecinos del Valle del Aragón, se han concentrado este martes en la plaza de Biscós de Jaca para reclamar la apertura de la estación de Candanchú y un acuerdo para garantizar el futuro del sector de la nieve en el territorio.

La solución para abrir la estación de Candanchú tiene que llegar ya pero, al mismo tiempo, se necesita un Plan Estratégico de Inversiones en el valle del Aragón "que se ha quedado atrás en inversiones" tal y como han señalado los empresarios. De hecho, las pérdidas que se manejan son de 30 millones de euros y 800 empleos.

En cuanto a la apertura de Candanchú esta temporada, los trabajadores, y así lo ha recogido también el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, consideran que "ya llegamos tarde porque los trabajos de preparación tendrían que haber empezado ya y este retraso hará que la temporada no sea tan óptima".

Durante la concentración ha habido varias intervenciones a cargo del sindicato de trabajadores, Acomseja, Ceos Cepyme Huesca y los alcaldes del Valle del Aragón representados por el alcalde de Jaca. Todos coinciden en que es necesaria la inversión pública para mantener un "sector estratégico que sustenta y vertebra el territorio". Además, han puesto de ejemplo colaboraciones con emrpesas privadas que el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo por lo que no entienden ese "desequilibro entre territorios".

Han sido muchos los políticos, de todos los partidos, los que han acudido a la concentración convocada por la Plataforma "Candanchú no se cierra", Todos se han unido en una misma reivindicación y así lo han querido expresar.

Mientras tanto, no hay noticias sobre las negociaciones entre el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y los propietarios. Si no se da una slución esta semana, continuarán las movilizaciones. Por lo menos, es el llamamiento que el alcalde de Jaca ha realizado a los aistentes a la convocatoria emplazándolos a Zaragoza "si este viernes no hay noticias sobre la apertura de la estación".

No obstante, el alcalde de Jaca, ha recordado que "la empresa es la responsable de no abrir y tiene que buscar soluciones y no esperar a que los demás abran". A su vez, ha agradecido a la estación de Astún, la decisión de abrir la pasada temporada asumiendo grandes pérdidas.