"Unos mueren, Otros nacerán", nuevo libro de Ricardo Mur

El sacerdore y antropólogo, Ricardo Mur, ha presentado en el Centro la Fajuala de Panticosa su nuevo libro titulado: "Unos que mueren, otros nacerán. Ocho historias en ochos". En él, refleja el cambio en la sociedad pirenaica en los últimos sesenta años contando "lo que yo he visto y he vivido, no lo que me han contado" apunta Mur. En este sentido, el autor refleja situaciones, comportamientos, "hago retratos psocológicos y sociológicos y hay personajes reales y de ficción".

El libro ha sido editado por la Comarca del Alto Gállego y cuenta con un breve apéndice gramatical y vocabulario aragonés en los diálogos que aparecen en la obra. No te pierdas la entrevista.