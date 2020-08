Todos los integrantes de la residencia Vitalia han dado negativo

Tras los cuatro positivos detectados la semana pasado en la residencia Vitalia de Jaca, ayer se conocieron que el resto residentes y trabajadores no están contagiados. Se siguieron todos los protocolos tras confirmar dos casos de Covid en residentes y otros dos en trabajadores en la residencia de mayores jaquesa. Mientras los usuarios fueron trasladados al Hospital San Jorge de Huesca, los trabajadores permanecieron aislados en sus domicilios a la espera de hacer pruebas PCR al resto de integrantes de la residencia. Todos ellos, empleados y residentes han dado negativo por lo que confía en que el virus no se ha transmitido. Este centro destacó en la primera oleada al no haber tenido ningún caso, trabajando por grupos que no se mezclan entre sí. Hasta que se de por finalizado el brote, los residentes tiene prohibidas las visitas , a excepción de los que se encuentran en fase terminal. En este caso sí pueden acudir familiares pero con Epis que proporciona el misma misma residencia.