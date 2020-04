Sergio Martín: "El permiso es para que los niños paseen, no para hacer corrillos"

La primera jornada con los niños de 14 años en la calle se ha desarrollado con normalidad en Sabiñánigo. No obstante, el Jefe de la Policía Local, Sergio Martín, ha explicado que "dentro de las incidencias que hemos visto, lo que más se ha detectado es que se ha salido en pareja con los niños cuando la norma dice que tiene que salir un adulto con ellos. También se han visto algunos corrillos de poca incidencia pero hay que recordar que no puede haber contacto físico y hay que guardar la distancia de dos metros". Los parques infantiles y áreas de recreo siguen cerrados. Los parques municipales y zonas verdes están abiertas y no es recomendable sentarse en bancos puesto que en los dos casos es imposible guardar las distancias de seguridad.

La Policía Local está llevando a cabo tareas de información entre los vecinos para informarles sobre la normativa en el caso de que se aprecien indicencias. Tras este trabajo se lleva un estricto control y se sancionan los incumplimientos. Tal y como ha manifestado Martín, "el primer día se puede entender que la gente no esté enterada de algunas de las normas pero ahora que ya se conoce al detalle, se procederá a sancionar si no se cumplen".

El Jefe de la Policía Local ha incidido en que "el permiso es para pasear, no para que se hagan corrillos con niños y adultos". En cualquier caso, las normas se han cumplido de forma mayoritaria.

Por último, pide la colaboracion ciudadana "porque estamos en estado de alerta sanitaria y si cumplimos, antes volveremos a la normalidad. Los niños están haciendo un gran esfuerzo y los padres tenemos que ser responsables", concluye.