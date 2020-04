La semana comienza con el reparto de mascarillas a las personas que se desplazan para trabajar

Con la reincorporación al trabajo de actividades no esenciales, ha comenzado el reparto de mascarillas a aquellos que se tienen que desplazar para ir a trabajar por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los efectivos se han dividido por zonas, junto con protección civil, para distribuir el material tanto en Jaca como en sus núcleos rurales.

La Policía Nacional se hace cargo de la ciudad y casco urbano y la Policía Local está en el polígono del Llano de la Victoria. La Policía Local ha repartido 120 mascarillas esta mañana. Tal y como ha explicado el Jefe de la Policía Local de Jaca, José Miguel Larraz, "hay dos mil mascarillas para repartir entre este lunes y martes". Las insctrucciones, de momento, son dos días de distribución.

Larraz ha explicado también que se siguen poniendo denuncias aunque la mayoría de la población cumple con la normativa establecida. Hasta ahora, no han llegado a la treintena las sanciones interpuestas por la Policía Local. La Nacional también sanciona y son más.

En cuanto a la teoría de que iban a llegar muchas personas con segunda residencia en Jaca para Semana Santa, Larraz ha afirmado que "no ha sido así. En los controles hemos comprobado que no ha venido gente de segundas residencias a pasar este puente. Además, recibimos avisos de vecinos que alertaban de personas de fuera que llegaban con maletas y todo lo que hemos comprobado no ha sido objeto de sanción y no han sido personas con segundas residencias".