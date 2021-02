La Sección Sindical de CSL en el Ayuntamiento de Jaca, rompe negociaciones con el Gobierno local

La Sección Sindical de CSL ha roto negociaciones con el Gobierno Local por la "mala fe", por querer aprobar unilateralmente el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local. El pasado día 10 de febrero representantes de los trabajadores y casi toda la plantilla de Policía Local, se reunieron a la entrada del Palacio de Congresos de Jaca, para manifestar su desacuerdo con la falta de negociaciones previa a la aprobación inminente del Reglamento, de igual forma algunos trabajadores acusaron a los representantes del Equipo de Gobierno Municipal de no hacer nada por la Policía, de quitar en siete años de un plumazo y sin negociación todos los derechos adquiridos durante los últimos años, de tener que defender los expedientes disciplinarios interpuestos contra una gran parte de los miembros de la Policía Local en el Juzgado de lo Contancioso-Administrativo, siendo favorables en todas la ocasiones a los mismos, con el consiguiente gasto innecesario a lar arcas municipales. Es lo que explica el sindicato en un comunidado.

Señala en el escrito que "no hay Policías en Jaca para cubrir los turnos, a pesar de trabajar durante la pandemia con escasez de efectivos, los servicios se han cubierto, con merma en sus derechos que no se han ejercido"

Y argumenta que "en siete años han pasado muchas cosas, se ha modificado la reducción de jornada por cuidado de hijo, falta de pagar horas que se le deben a varios agentes, mientras al Jefe de la Policía se le pagan horas del 2015 sin pasar por Mesa General de Negociado, denegación con Resolución de Alcaldía del derecho a votar durante tu jornada de trabajo, plena disposición para la visita de SM el Rey, el incendio en la “casa la Rubia” o cacerolada, por poner algunos ejemplos, se ha contratado a un mediador y el informe emitido se ha guardado en un cajón y no interesa enseñarlo a pesar de haberlo solicitado por escrito, se nos pide un esfuerzo y mientras lo único que se recibe en todos estos años son 4 polos y unos pantalones y otro nuevo ataque a nuestros derechos"

Por último, incide en que " A pesar que en todas las mesas anteriores los Representantes de CSL hemos mostrado nuestra predisposición a negociar, el equipo de gobierno siguiendo su hoja de ruta ha decidido no reunirse ni en una solo ocasión para negociar, por ese motivo y mientras el equipo de gobierno no se siente a negociar con todos los representantes de los trabajadores esta Sección Sindical rompe negociaciones con el Equipo de Gobierno", concluye.