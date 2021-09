Sabiñánigo se prepara para la Quebrantahuesos más especial

Con la mirada puesta en el cielo esperando a que el tiempo respete la jornada de mañana, Sabiñánigo se preparar para volver a convertirse en la capital del cicliturismo con la celebración de la XXX edición de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos y la XXVII de la Treparriscos. Hay inscritos 4.800 participantes para la prueba grande y 1.200 para la pequeña. En total 6.000 cicloturistas lo que supone una reducción importante en el número de participantes pero, aún así, la emoción no se pierde.

Probablemente ha sido la edición más difícil de organizar y tanto el Club Ciclista Edelweiss como la empresa Octagon han decidido sacarla adelante para responder a la demanda de los amantes de este deporte "y para seguir generando riqueza en el territorio", tal y como explicaba el presidente del club, Fernando Escartín en el acto de presentación de la prueba.

Este año trae consigo importantes novedades. En los avituallamientos no hay servicio de autoconsumo sino que se han preparado unas bolsas individuales con todo lo necesario. Los homenajes tampoco se celebran y la feria del ciclismo está abierta para los participantes, expositores y personal acreditado. Todo el que accede lo hace con un test de antígenos realizado previamente con resultado negativo. Una pulsera amarilla es lo que certifica que la persona que accede no tiene el virus en ese momento. Es una prueba obligatoria para todos. Para ello, se ha instadado una carpa médica donde se realizan los test y reparten la pulsera una vez conocido el resultado negativo.

El ambiente este viernes por la mañana ha sido menos animado que en otras ocasiones porque no se permiten grandes aglomeraciones. No obstante, la organización actúa como siempre y numerosos voluntarios reparten durante toda la jornada las bolsas con los dorsales en una carpa espaciosa para mantener las distancias en todo momento.

En cuanto a las marcas que han acudido, algunas llevan muchos años y sienten la prueba como suya. Eso sí, asumen que el número de personas que pasan por Pirenarium no es el mismo.

Lo mismo ocurre con los participantes. José Fernández pertenece al club FT Sport, procedente de Málaga. Esta mañana ha ido con sus compañeros de grupo a recoger su bolsa. "Es la primera vez que hago la Quebrantahuesos, conozco algo el recorrido porque he estado de vacaciones por la zona y estoy ilusionado. Me he animado por la fama que tiene aunque estoy algo preocupado por el tiempo que hará mañana".

La salida de la Quebrantahuesos será a las 8.00h y la Treparriscos saldrá a las 8.45h.