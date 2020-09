¿Sabías que Jaca fue una ciudad pionera en la puesta en marcha de la vacuna contra la viruela?

El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, nos habla hoy en COPE de la vacuna contra la viruela, una enfermedad que acabó con la vida de muchas personas. Moreno destaca dos nombres propios. Uno de ellos es el Dr. Diego Aznárez, abogado de los Reales consejos de la ciudad. Otro es el del cirujano Joaquín Costa. Es el año 1.801. Diego Aznárez decide vacunar a su hijo de 3 años, algo que resulta escandaloso. Es el cirujano Joaquín García el encargado de hacerlo y la mejora en un muy corto plazo, le llamó la atención. Juan Carlos Moreno nos da más detalles de la vacuna contra la viruela a principios del siglo XIX y también avanza en el tiempo porque en 1.903, la Dirección General de sanidad impuso que no se admitiera ningún niño en los colegios si no había sido convenientemente vacunado. ¿Quieres saber más? No te pierdas la sección en COPE.