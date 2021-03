Rodilleras para proteger las lesiones de rodilla actuales o antiguas y para prevenir las futuras

Ortopedia Lacadena vuelve a la estación de Astún para informar y ofrecer rodilleras a los esquiadores. Las rodillas sufren con la práctica del esquí y hay muchas personas que ya no esquían por lesiones anteriores o por no estar en condiciones y tener miedo a lesiones futuras. Por este motivo, Jara Lacadena y Alex Lacadena, técnicos ortoprotésicos, atenderán todas las dudas en la base de la estación en un evento que, siempre tiene éxito y que ayuda a muchos esquiadores. Lo importante, es que las rodilleras estarán disponibles para que los esquiadores las prueben y esquíen un rato con ellas para comprobar que no son un impedimento sino todo lo contrario.Jara y Alex han explicado en COPE que "hay personas que han vuelto a esquiar gracias a que, en su momento se interesron y se dejaron aconsejar sobre las rodilleras y eso es muy gratificante". Como en todos los ámbitos, este producto también ha evolucionado y existe una amplia gama de rodilleras para todo tipo de personas. ¿Quieres sabes más? No te pierdas la entrevista en COPE.