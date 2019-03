Renfe anuncia seis paradas facultativas en la línea Huesca- Canfranc

Renfe va a recuperar seis paradas facultativas entre Huesca y Canfranc a partir del próximo 7 de abril "para dar resupuesta a las demandas de los ciudadanos". Son las de Riglos, Santa María La Peña, Anzánigo, Caldearenas, Castiello y Villanúa. Serán paradas facultativas, es decir, las que se realizan a demanda de los clientes. De esta manera, se mejora la conexión de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y Hoya de Huesca, en las que se ofrecerá un total de 4 conexiones ferroviarias, dos por sentido.

Benjamín Casanova, miembro de CREFCO, la Coordinadora por la Reapetura del Ferrocarril Canfranc- Olorón, ha explicado en COPE que "estamos satisfechos por la recuperación de estas paradas pero es una noticia que tendría que haber llegado antes. No se entiende su supresión y los ciudadanos las demandaban". No obstante, Casanova ha mostrado su sorpresa al conocer que no se ha incluído una parada facultativa en Plasencia del Monte, en el término de La Sotonera. En este sentido ha dicho que "desde Crefco seguiremos reivindicando esta parada".

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha mostrado también su satisfacción tras conocer la incorporación de estas seis paradas facultativas. Se trata de una de las solicitudes que se trasladó al presidente de Renfe durante la reunión mantenida en Zaragoza a principios del mes de febrero.