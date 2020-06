La remodelación de la sede de la Policía Nacional de Jaca no soluciona los problemas, según el sindicato JUPOL

El sindicato JUPOL-Huesca mayoritario de la Policía Nacional, ante el anuncio de la Dirección General de la Policía donde publica en su cuenta de Twitter que; “Se inicia el expediente para las obras de remodelación de la zona de calabozos, accesibilidad en baños y otras en la Comisaría Local de Jaca, en Huesca, por un importe de 241.945,49 euros”, quiere manifestar su "perplejidad ante esta inversión, ya que esas obras dificultarán enormemente la construcción de una Comisaría en Jaca, que es lo que realmente necesita la ciudad", explica el sindicato en un comunicado.

Insisten en que "las instalaciones de más de 40 años de antigüedad no se ajustan a las necesidades y servicios que actualmente presta la Policía Nacional en la ciudad, la estructura del edificio y la escasa planta del mismo impiden las mejoras que serían necesarias, existiendo problemas operativos y de seguridad graves".

El sindicato policial sigue pensando que la comisaría de la Policía Nacional de Jaca no reúne las características necesarias para un uso policial, no pudiendo ofrecer un servicio digno al ciudadano, no siendo un edificio accesible para personas con problemas de movilidad, ni mucho menos garantiza a los policías que prestan servicio en ella unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y calidad, Policías que pertenecen a la plantilla de la propia Comisaría así como de la Unidad de Extranjería y Fronteras de Canfranc.

Por ello Jupol solicita unas nuevas dependencias policiales en otro emplazamiento donde se subsanen todas las carencias que actualmente tiene el edificio.