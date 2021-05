Raíces del Primer Viernes de Mayo

El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, nos habla de más curiosidades que no conocemos sobre la fiesta del Primer Viernes de Mayo, que está a la vuelta de la esquina. Es una fiesta que ha ido evolucionando mucho y, con ella, sus protagonistas, como el Conde Aznar, que no siempre fue la figura más representativa de la fiesta. Durante muchos años, los gobernantes locales se esforzaron en mantener la fiesta y una de las medidas que llevaban a cabo para este fin era pagar para asegurar la participación de la gente. De esta forma, la fiesta perduró y se ha mantenido gracias al sentimiento de los jaqueses. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.