El PP quiere más implicación de la DPH para acercar los servicios bancarios a los mayores y el medio rural

El Grupo Popular en la DPH defenderá mediante una moción una mayor implicación de la Corporación en la búsqueda de soluciones de acceso al efectivo y demás servicios bancarios en aquellos municipios o núcleos de la provincia sin acceso a oficina o cajero automático. La Diputación Provincial ya se pronunció en esos términos en febrero de 2020. Exactamente dos años después, los populares consideran que es preciso “concretar y fortalecer” esa declaración de intenciones, toda vez que, “a día de hoy, su efecto es nulo”. El PP, como telón de fondo, argumenta que no solo no se ha solucionado el problema, sino que se sigue agravando con la denominada exclusión financiera de los ciudadanos de mayor edad. Así, por ejemplo, menos del 7 % de los mayores de 75 años en Aragón hacen uso de la banca electrónica. A día de hoy, 118 municipios de la provincia, sin contabilizar núcleos habitados, con una población de 21.842 residentes, no disponen de oficina bancaria o cajero.

El primer punto de la propuesta que defenderán los populares en el próximo pleno reclama que la DPH se reafirme en el acuerdo institucional aprobado por unanimidad el pasado 6 de febrero de 2020 y determina expresamente que se establezca un plazo de tres meses para dar cuenta en sesión plenaria de las gestiones realizadas y de sus resultados. El acuerdo suscrito por unanimidad hace dos años incluía promover soluciones de acceso al efectivo y demás servicios bancarios básicos a través de iniciativas como el “Ofibús”. Igualmente, señalaba que la prestación de esa asistencia bancaria debía realizarse en términos que aseguren la accesibilidad de personas mayores y personas con discapacidad. Por último, se comprometía a llevar a cabo iniciativas para promover la educación financiera en los territorios donde se desarrolle el Plan, así como el fomento del uso y posibilidades de las nuevas tecnologías respecto a la banca electrónica.

Ahora, el PP espera los grupos políticos avalen y se reafirmen en todos los puntos que constituyeron la iniciativa institucional de 2020. Los populares defienden que la DPH, en su calidad de máxima institución provincial, reivindique ante el Gobierno de España las modificaciones legislativas, presupuestarias y gestiones oportunas con las entidades bancarias para adaptar su oferta de servicios a la realidad del mundo rural y en el contexto de un territorio especialmente afectado por la despoblación. La propuesta popular recoge que esa reivindicación incluya la modificación del concepto de cajero automático externo, convirtiéndolo en un mecanismo más humano y amigable y que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos. Sugiere, además, el incremento del personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias.

El PP altoaragonés propone que la DPH sugiera o estudie con las entidades bancarias alternativas a la cita previa mediante gestión telefónica. Esa medida beneficiaría especialmente a los clientes mayores, un segmento poblacional que la oficina bancaria tiene localizado al disponer sus propios datos.

El Grupo Popular pone énfasis en la oportunidad de incrementar esa participación institucional en un momento de “especial sensibilidad” ante las dificultades de acceso digital que denuncian los mayores, agravado, además, por las características de la distribución de la población en la provincia.