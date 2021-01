Que el mal tiempo y el miedo no hagan que te quedes en casa

Con la caída de nieve y la aparición de hielo, que comienza a derretirse, hay que caminar con mucho cuidado. Hay personas que necesitan apoyo para mantener la estabilidad y "lo mejor es un andador adaptado a cada persona". De hecho, "los bastones hacen correr más riesgo porque apoyas el peso en una parte y tienes que pensar constantemente en coordinar el paso, algo que no pasa con los andadores porque hay más apoyos". Lo han explicado Jara Lacadena y Alex Lacadena en los micrófonos de COPE. Han señalado que "los andadores se asocian con algo antiguo y no es así porque todo evoluciona y hay de muchos tipos, marcas, con cestas...para facilitar la vida a la persona que lo utiliza, algo que, además, mejora el autoestima porque esa persona se nota autosuficiente y más segura". También han puesto de manifiesto que "muchas personas los miran y los prueban pero no se lanzan a comprarlos por vergüenza". En Ortopedia Lacadena tienes a tu disposición a profesionales que te asesorarán y aconsejarán sobre lo que más se adapte a tus necesidades. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.