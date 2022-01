La provincia de Huesca registra la mayor cifra de positivos de toda la pandemia, con 1.195 contagios

La provincia de Huesca ha registrado en la última jornada la mayor cifra de positivos de toda la pandemia, con 1.195 contagios, tras el final de las vacaciones de Navidad. Son 401 más que el día anterior y 374 más que hace una semana. Con los datos de hoy se ha superado el día con mayor número de contagios que había sido el 29 de diciembre, con 1.156.

Huesca capital suma 315 positivos, que es también la cifra más elevada reportada hasta la fecha. El centro de salud Santo Grial de Huesca ha reportado 135 positivos; Pirineos, 96 y Perpetuo Socorro, 98. A ellos se suman 50 más de Huesca rural. Además, hay datos muy elevados en otras zonas básicas de salud de la provincia como Barbastro donde hay 117 casos o los 108 de Jaca y Monzón urbana.

Precisamente, desde el Centro de Salud de Monzón han solicitado la colaboración ciudadana para limitar las consultas a lo estrictamente necesario, dada la crítica situación que están viviendo por la presión asistencial y las bajas del personal sanitario por la alta incidencia de la covid 19 en la ciudad.

Por lo que respecta a las hospitalizaciones, en el Hospital San Jorge de Huesca hay 67 pacientes ingresados con coronavirus, de los que 10 están en la UCI; en el Hospital de Barbastro hay 48 pacientes, con tres en cuidados intensivos; y en la Clínica Viamed Santiago, hay cuatro.

Desde ayer el hospital San Jorge ha tenido que ampliar su UCI con cuatro camas nuevas ante la presión covid de las últimas semanas. El médico Manuel Muñoz es portavoz del sindicato CEMS y ha dicho que “se han habilitado cuatro camas más en otro lugar próximo a la UCI de San Jorge, para patologías que requieran unidad de críticos siempre y cuando no sean pacientes Covid, ya que desde hace unas semanas la UCI del San Jorge está completa con diez camas con pacientes Covid”. Pacientes que tienen estancias mínimas de 2 o 3 semanas.

La falta de camas libres ha obligado a reducir la actividad quirúrgica y también a trasladar pacientes a otros hospitales de Aragón. También se ha decidido bloquear uno de los 7 quirófanos del hospital debido al elevado número de trabajadores sanitarios que están de baja. “El personal médico, de enfermería, auxiliares, administrativos, celadores, compañeros que trabajan en el ámbito de la sanidad tanto a nivel de hospital como de atención primaria están exponiéndose continuamente y esto multiplica las posibilidades de infectarnos, de hecho hay un número importante”.

No obstante, Muñoz ha apuntado que la situación no es tan grave gracias a la vacunación. De hecho, los pacientes no vacunados suelen presentar los cuadros más graves y prolongados en el tiempo.

Los sanitarios confían en que en dos semanas se llegue al pico de la pandemia y que hay en las semanas posteriores se reduzcan los contagios liberando así la presión sanitaria existente hasta el momento.