Primeras contrataciones del Plan Remonta en Jaca

Las 100 personas que van a trabajar en Jaca con el Plan Remonta estarán contratadas en su totalidad el próximo martes, 9 de marzo. Las primeras contrataciones se han realizado este viernes, día 5. La concejal Olvido Moratinos, ha explicado que "los primeros contratos son los más específicos como los de la Oficina de Turismo, Oficina de Fomento, electricistas, animadores socioculturales y los informadores medioambientales. El resto, que trabajarán en Obras y Jardines y archivo municipal, se contratarán entre el lunes 8 y el martes 9" por lo que el día 9 estarán las cien personas contratadas.

Moratinos ha señalado que "ha habido bastantes personas que no han cumplido los requisitos y se ha tirado de lista lo que ha supuesto que se haya tenido que volver a pedir documentación y eso nos ha podido restrasar un poco pero el plazo de contratación es el previsto, a principios de marzo". A lo largo de esta semana se han ido realizando los cursos de prevención de riesgos laborales y se impartirán más cursos de formación específicos de cada ámbito de trabajo.

Todas jornadas son completas con contratos que estarán en vigor hasta el 30 de junio. Como existe la posibilidad de que algunas de las personas contratadas pueda dejar el puesto bien sea porque se pueden incorporar a su puesto anterior o por otras causas, se podrá contar con personas que, en su momento no cumplían los requisitos porque no estaban inscritas en el INAEM pero que a lo largo de estos meses si los cumplirán. "El contrato se tiene que cumplir en su totalidad para no perder la subvención", subraya Moratinos.