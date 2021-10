El PP pretende que Huesca recupere el nivel de inversión y de ejecución que tenía hace cinco años

El PP de Huesca está elaborando las enmiendas al proyecto de PGE y que contempla una inversión para el Altoaragón cercana a los 43 millones de euros en inversión para el 2022. De ello ha hablado el diputado nacional del PP por Huesca, Mario Garcés, quien ha anunciado que las enmiendas que presente su grupo para Huesca sumarán entre 40 y 50 millones de euros, con el objetivo de recuperar la inversión de hace cinco años.

En un primer análisis, Garcés ha lamentado el abandono de la TCP y ha dicho que “es la segunda vez que el PSOE renuncia a la Travesía Central del Pirineo, lo hicieron hace diez años y lo vuelven a hacer ahora” y “nos parece gravísimo y, sobre todo, porque es el año de los fondos europeos, del compromiso de Europa con España y si solidariamente no somos capaces de introducir en nuestro presupuesto el gran proyecto de vertebración con Europa evidentemente tenemos un problema”. Asimismo, ha dicho que no enteinde cómo no hay dotación para culminar la variante de Jaca, dado la ejecución de la A-23 y A-21.

El diputado Popular ha lamentado también que el aumento de la inversión en Aragón, cifrado en un 3,7 por ciento, sea la mitad del crecimiento del resto de España, que es del 8 por ciento. A ello, ha añadido el déficit de ejecución que existe en la provincia de Huesca respecto a los 37 millones de euros del presupuesto del año en curso. Así, por ejemplo, ha apuntado que de los 13,1 millones previstos para la Huesca-Siétamo, sólo se ha ejecutado 1,9. Además, ha analizado que en 2016 y 2017 en Huesca se ejecutaba un gasto de infraestructuras de 75 millones de euros y si este año se llegara a ejecutar todo, sería de 37 millones de euros, es decir que en Huesca se ejecuta la mitad del gasto en infraestructuras que hace 5 años.

Garcés ha señalado que “que nos nos hablen de un incremento para Huesca o Aragón, porque hay que volver a los niveles del 2016 y 2017 y es que muchas obras ya están licitadas y se trata de seguir licitando obra y ejecutando, es decir, poniendo la dotación presupuestaria necesaria para que se ejecuten”.