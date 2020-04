El Presidente de Aragón propone una salida escalonada de la pandemia, con principio en el medio rural

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su apoyo al reinicio de la actividad económica durante la celebración de la quinta videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque a su juicio, el éxito de la salida de esta pandemia será la combinación adecuada entre el aspecto sanitario y el económico, para lo que el Gobierno de Aragón se sigue preparando.

Por ello, también ha pedido una salida escalonada del confinamiento. Lambán ha asegurado que la España rural, por su naturaleza demográfica y económica, permite una recuperación mayor que la de las ciudades, incluso también de tipo económico, al no contar con sistemas de transporte público, ni aglomeraciones, etc. El presidente del ejecutivo aragonés ha reparado en situaciones que aun pareciendo “pintorescas”, son importantes, como el hecho de permitir a la gente ir a los huertos e incluso permitir la caza ante las plagas que ya comenzaron a sufrir cosechas y frutales y que con la pandemia se paralizó. Este es el caso de los conejos que generan grandes destrozos en viñas, cereales y frutales.

También ha puesto el acento, dentro de la actividad económica, en los autónomos del sector de la hostelería, cuya actividad requiere mayor intensidad social y que por ellos sufrirá un daño muy elevado, requiriendo una atención especial.

En este sentido, Lambán ha avanzado que el Gobierno de Aragón se prepara para ayudar al sector turístico, destinando prácticamente todo el presupuesto de la Dirección General a las ayudas a fondo perdido. Igualmente, se destinará el poco dinero que quede a la promoción turística, destinada fundamentalmente a poner en valor un destino de interior como Aragón, ya que se calcula que el turismo extranjero caerá pero el interior irá sobre todo a destinos próximos, de calidad, vinculados a la naturaleza, con alojamiento con encanto. Todo lo que puede ofrecer la comunidad de Aragón.

En materia de sanidad, ha puesto el acento en los test y las expectativas generadas, con resultados que en muchos casos han generado dudas y errores, abogando por una mayor clarificación, además de considerar impropio que otros entes, como empresas o ayuntamientos realicen test porque no puede aceptarse pruebas fuera del ámbito estrictamente sanitario. Por ello, ha pedido "se ahorren el esfuerzo" de llevarlos a cabo porque es un ejercicio "absolutamente baldío" y no se va a reglamentar la validez de estos resultados.

En materia de Educación, sector básico del sistema, Lambán ha reparado en que el futuro de la actual generación de ciudadanos “depende de nuestras decisiones de hoy” y llegando a fechas para tomar decisiones importantes, ha pedido no perjudicar a los alumnos y flexibilizar criterios de evaluación, “pensando más en ellos que en el sistema” para no perjudicarles por el colapso del sistema educativo como consecuencia de la pandemia.

A este respecto, ha considerado que los estudiantes "tendrán tiempo a lo largo de su etapa educativa" de recuperar los contenidos que hayan dejado de recibir en las últimas semanas por el cese de actividad provocado por la pandemia.El Ejecutivo aragonés "ha tratado de ir paliando" os efectos de la pandemia sobre la Educación –según ha referido Lambán-, tratando de canalizar la enseñanza de manera telemática y sin abrir una brecha digital pero ha instado a que las comunidades autónomas aborden de manera conjunta una flexibilización de criterios en la evaluación y promoción de los alumnos.

Pactos para salir de la pandemia

El Presidente de Aragón ha vuelto a apoyar la reedición de los Pactos de la Moncloa, subrayando que todo el mundo debe haber tomado conciencia real del impacto de esta pandemia y ha recordado que existe una acumulación de problemas y crisis, que ya vienen arrastrándose desde la de 2008, que ha repercutido en una crisis de la UE, surgimiento de nacionalismos y populismos, problemas de emigración, cambio climático, problemas territoriales y constitucionales, en el caso de España, etc. A su juicio, es una de las situaciones más graves de los últimos dos siglos, con una superposición de crisis para lo que debemos enfrentarnos a un nuevo quebranto de certezas “brutal”. Además, ha afirmado que no existen parámetros tradicionales para salir de esta situación porque sería un “error tremebundo·. Una situación de la que España no puede salir sola, por lo que ha reclamado asumir entre todos –abandonando ideologías- la dimensión y calado del problema para salir de él antes y más fuertes “o la herencia que dejemos será catastrófica”. A este respecto, ha añadido que Aragón se encuentra concernida en este espíritu, tratando de incorporar a todas las fuerzas políticas.

Material para afrontar el reinicio de la actividad

La incorporación de determinadas actividades económicas a las meramente esesnciales comienza mañana. Con el fin de garantizar que el mayor número de trabajadores cuenten con medidas de protección, el Presidente de Aragón ha comunicado que el Gobierno central ha enviado 296.000 mascarillas higiénicas a Aragón: Zaragoza 216.000; Huesca, 50.000 y Teruel, 30.000. En Aragón se encarga la Delegación del Gobierno, junto con las subdelegaciones, que afrontarán el reparto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el apoyo logístico de los efectivos de Protección Civil del Gobierno de Aragón en 24 puntos.

Pesar por el doctor fallecido

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recordado al personal sanitario, de las residencias y a los profesionales que prestan servicios y que han sido contagiados. Tras enviar palabras de consuelo y apoyo a la familia de José Luis San Martín, el primer sanitario fallecido, ha mostrado su esperanza en que este sea el último fallecimiento del personal sanitario.