Se presenta en Fitur la precandidatura de la Canfranc Canfranc al Mundial Montaña y Trail World Athletics 2023

Este miércoles se ha presentado en Fitur la precandidatura de la CANFRANC CANFRANC 2023 al MUNDIAL MONTAÑA Y TRAIL WORLD ATHLETICS 2023. Se ha hecho en un clima de confianza en el duro trabajo y los logros conseguidos en 15 años de pasión por las carreras de montaña en el Pirineo Aragonés. Al acto han asistido el director de carrera, Alex Varela, el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, el presidente de la RFEA, Raul Chapado y Sergio Mayayo, como miembro del Consejo Mundial WMRA.

Todos ellos han coincidido en la altísima exigencia del reto asumido, que acaba de empezar, así como en el historial que avala la capacidad deportiva y logística de la organización para realizar un evento de esta envergadura. Por delante, esperan meses de informes técnicos y logísticos, garantías económicas, visitas técnicas de inspección y mucho más. A cambio, si se consiguiera el objetivo previsto, supondría un gran reconocimiento al desarrollo logrado por las carreras de montaña y trail running en toda España, y muy especialmente en el Alto Aragón.

HISTORIA CANFRANC CANFRANC 2007-2022

La Canfranc Canfranc 2022 llegará el próximo Septiembre tras 15 años de éxito deportivo y popular. Una organización que ha sido además, capaz de sacar adelante la carrera con las máximas garantías bajo todo tipo de circunstancias, tanto si cayeron nevadas de hasta 30cm (2017); como si tocó aplicar protocolos sanitarios muy específicos y complejos (2020-2021). Canfranc ha mostrado una organización especialmente sólida y sin fisuras, que para 2022 acogerá a 1.650 corredores de montaña, llegados de todo el mundo.

La Canfranc Canfranc nació en 2007 y es, desde entonces, una prueba en constante crecimiento. Cuando nació, apenas diecinueve corredores tomaron la salida. Unos “locos” que, se atrevieron con la que era, para muchos, la maratón alpina más dura de España y de Europa. Sus datos lo dejaban claro, 45km y 4.000m de desnivel positivo. Suponía hasta 1.250m más de subir y bajar que otras maratones clásicas, como el Maratón Alpino Madrileño o la Zegama guipuzcoana y además por un terreno considerablemente más escarpado y exigente.

Hacer calar su espíritu propio y diferente, no fue fácil, pero el tiempo y la constancia de su gente, unidos al boca a boca de cada corredor que la visita, han obrado paso a paso un milagro.

A partir del 2015, con el nacimiento de la Ultra 100km y su asentamiento como cabecera del circuito Alpinultras, se abrió también a todo el espectro de carrera de ultradistancia, que hoy día abarcan las pruebas de 70km y 100km.

En 2019 superó sus récords populares previos, llegando casi a los 900 dorsales. desde los apenas 150 corredores que tomaban la salida hace apenas unos años. En los años 2020 y 2021 se recortaron las inscripciones populares por medidas sanitarias y la organización se concentró en lograr un nivel deportivo más destacado.

A nivel deportivo, 2021 marcó el penúltimo salto adelante hasta hoy: Canfranc Canfranc acogía por primera vez en Septiembre una prueba de la Copa del Mundo Mountain Running WMRA 2021 en España. Y además, fue también la la sede de dos Campeaonatos de España RFEA, de Promoción y Master.

Hoy día, el palmarés de Canfranc Canfranc acoge campeones del mundo de todas las modalidades y estilos, desde la británica Charlotte Morgan en Long Distance a la estadounidense Grayson Murphy en Classic, pasando por nuestros Luis Hernando tricampeón ultras, Oihana Kortazar o Manuel Merillas. Todos ellos saben ya lo que es correr, y ganar, en Canfranc Canfranc.

En 2022, esa progresión continua con una prueba que se suma al evento: el Kilómetro Vertical: Supone el lanzamiento de la cuarta prueba básica en el programa del Mundial de Montaña y Trail. Esta carrera Vertical se une así a las pruebas Classic (16k) , Long Distance (45k) y Ultra (70k) veteranas ya del programa en Canfranc, que forman la agenda de todo Mundial Montaña y Trail World Ahtletics.

Y nada mejor, como ensayo general para esa precandidatura 2023, que la doble cita de la Copa del Mundo WMRA 2022 cuyas modalidades Classic y Vertical se darán cita aquí de nuevo este año, entre los días 7-9SEP.

Hoy arranca un largo y duro camino para la Real Federación Española de Atletismo. Con la ilusión de una gran meta al final, que supondría un premio a toda la afición de nuestro país: Corredores, organizadores y esos miles de voluntarios en toda España que velan por el éxito de cada prueba. Un reto complejo ante una carrera, larga, dura y plagada de retos técnicos de alto nivel en que, sin duda, la Canfranc Canfranc aporta 16 años de sólida experiencia y unos paisajes únicos para este deporte como son los del Pirineo Aragonés.

LUIS ALBERTO HERNANDO, TRICAMPEON DEL MUNDO ULTRAS WORLD ATHLETICS.

“Nunca una frase tomo tanto sentido: “la Canfranc-Canfranc no se corre, se vive". Desde el primer kilómetro hasta el último, la carrera es toda una experiencia de vida; cimas míticas, ibones de ensueño, ascensos infinitos y descensos unicos. Pirineo en su máxima expresión. La Canfranc-Canfranc es muy especial para mi. Fue mi primera maratón de montaña. La salida y la llegada junto a un edificio tan impactante como es la Estación, rodeado de montañas tan abruptas, la convierten en algo único. Para mí el secreto de que esta carrera crezca año a año y se haya consolidado como un referente en el calendario son, aparte del privilegiado lugar, una organización impecable a cargo de una dirección estable y el inexcusable apoyo del ayuntamiento. Si unimos todo esto a la entrega de un pueblo a su carrera, ha hecho posible sacarla siempre adelante, incluso en las condiciones más extremas y difíciles, y con un éxito rotundo. Por todo esto, muestro mi apoyo a esta candidatura y me gustaría resaltar que me gustan esta este tipo de eventos, siendo esta una gran oportunidad para la carrera.”