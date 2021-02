¿Por qué aumentan las cifras de niños con sobrepeso u obesidad?

"Tenemos más información, más medios y más facilidad para acceder a buenos alimentos pero vamos hacia atrás". Es lo que subrayan la nutricionista y el farmacéutico, Eloísa Sancho y Alex Lacadena. Es más, arrojan cifras relevantes en este asunto. Tal y como han explicado, "4 de cada 10 niños en edades comprendidas entre los 3 y los 8 años, tiene sobrepeso u obesidad. Es el 40%, un porcenjate de niños y niñas que están fuera de los rangos normales saludables. Además, entre los 3 y los 24 años, el porcentaje es del 34% y en los últimos 30 años, ha aumentado esta cifra en un 15%".

Con estos datos, Eloísa aconseja "no dejarnos llevar por lo fácil y acudir a la comida rápida y preparada porque preparar nuestra propia comida no cuesta tanto tiempo, es cuestión de acostumbrarse". Además, incide en que "para comer sano, no hace falta renunciar a caprichos porque podemos hacer una pizza casera con mejores ingredientes". Eso sí, señala que "es importante acostumbrar a los niños a comer sano y hacer de la cocina algo atractivo animándoles también a cocinar". A su vez, recuerda que "tenemos acceso a muchas recetas para poder comer lo que nos apetezca y hacerlo de una forma rápida pero sana". ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.