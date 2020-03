La plataforma Pro Hospital de Jaca reclama la realización de test del coronavirus

La Plataforma Pro Hospital de Jaca ha emitido un comunicado en el que reclama la posibilidad de realizar test del coronavirus.

El comunicado dice lo siguiente:

"Desde la Plataforma Pro-Hospital de Jaca nos dirigimos a todos los/as ciudadanos/as de las Comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y Sobrarbe que tienen como referencia al Hospital de Jaca que ante la nueva situación en la que estamos inmersos la ciudadanía y viendo que tenemos un Hospital que puede dar respuesta a los acontecimientos actuales:

Reclamamos poder hacer el test del coronavirus en Jaca o, si no es posible, poder enviar muestras al laboratorio de referencia para evitar el envío de pacientes y profesionales sanitarios a San Jorge solo para hacerse la prueba .ya que desplazar a los pacientes de nuestra zona puede contribuir a masificar San Jorge innecesariamente y aumentar el riesgo de contagio en pacientes negativos.

Reclamamos poder cuidar de los pacientes mayores que no son candidatos a UCI y, por tanto, no precisan ingreso en San Jorge, incluyendo los cuidados paliativos

El hospital de Jaca necesita disponer de un aparato de rayos portátil, no solo por el coronavirus si no para evitar desplazar pacientes ingresados a la sala de Radiología del propio hospital. En estas circunstancias aún será más necesario para no aumentar posibles contagios en otros pacientes ingresados con diferentes patologías que hacen uso de este servicio.

Después su uso será optimizado con pacientes ingresados con poca movilidad por su fragilidad y en UCIAS en pacientes graves que precisan estabilizarlos. Y en recién nacidos

Pedimos que se reinstaure el servicio de comidas interrumpido para los familiares de pacientes ingresados", concluye el escrito