El PP plantea al Gobierno reformular el plan Remonta y no cargar su responsabilidad sobre los municipios

Fuertes críticas del Partido Popular al plan anunciado por el Gobierno aragonés para el sector de la nieve. Tanto la portavoz adjunta y de Institucional de los populares en el Parlamento autonómico Mar Vaquero, como los alcaldes de poblaciones seriamente afectadas por el cierre de las estaciones de esquí aragonesas como el primer edil de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, o la alcaldesa de Linares de Mora, Yolanda Sevilla, evidenciaron las numerosas carencias que existen, incluso antes de ponerse en marcha, pero también alertaron sobre la complejidad que la aplicación del proyecto del Gobierno genera a los municipios.

El problema de fondo, recalcó Mar Vaquero, es que para la definición del plan el Ejecutivo autonómico evitó la participación directa de los alcaldes implicados y los sustituyó por las comarcas, la mayoría presididas por cargos socialistas con lo que el Ejecutivo se aseguró el apoyo a su proyecto, “el Gobierno de Aragón se ha reunido con las diputaciones y con las comarcas, todas ellas gobernadas por el Partido Socialista, una vez más haciendo uso de las instituciones para tener respaldo en unas cesiones improvisadas y que no dan solución, y no han tenido en cuenta a quienes en este caso tienen que ser los protagonistas para la aplicación de este plan”.

Sobre este importante sesgo descansa el plan Remonta aseguró la portavoz popular, que especificó otras dos claves a su juicio negativas, “por un lado una intromisión encubierta a la autonomía municipal” al obligar a los ayuntamientos a gestionar materias que no son de su competencia, pero además porque “una situación de emergencia social debe ser atendida por el Gobierno autonómico”. El último hito destacado es, a su juicio, que la propuesta obvia directamente a las pequeñas empresas y negocios, “es decir, a los principales empleadores naturales que temporada tras temporada que año tras año se encargan de generar estos puestos de trabajo se les deja fuera de este plan”, lo que identificó como un error en la estrategia para la salida de la crisis, o de ‘emergencia social’ como abiertamente ya admite el Gobierno aragonés.

EL PP PLANTEA REFORMULAR EL PLAN

Las críticas de los populares estuvieron acompañadas de una alternativa a través de una proposición no de ley que llama al Gobierno a ‘rectificar’, sobre todo porque han transcurrido varios días desde que el Ejecutivo lo anunciara y aún no ha sido capaz de ponerlo en marcha. Una corrección que pasa por hablar directamente con los alcaldes “que se siente a escucharlos, que busque las soluciones conjuntamente”, y entre las acciones propuestas figuran la aprobación de una prestación urgente y de carácter extraordinario como respuesta social, que la Administración autonómica asuma el papel contratante que el plan atribuye a las corporaciones locales y en el caso de que rechace esta responsabilidad ofrezca cobertura a las entidades locales con los recursos personales y materiales necesarios, y la activación de ayudas directas, incentivos, exenciones y otras medidas para los pequeños empresarios ‘afectados por el cierre de las estaciones de esquí y por las restricciones de movilidad, que se encuentran en situación de emergencia y condenados a la quiebra al no poder ejercer su actividad económica’, incluye el texto de la propuesta legislativa registrada.

Mar Vaquero aseguró que el Gobierno dispone de margen de maniobra para reorientar el plan, “si escuchara a quienes en estos momentos asumen la principal responsabilidad de poner en marcha este plan y reformularan y reformaran y rectificaran el mismo, para atender a las verdaderas necesidades”.

EL GOBIERNO DESCARGA LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MUNICIPIOS

Un ayuntamiento pequeño no es la institución más adecuada para administrar un plan de empleo, sobre todo cuando el Gobierno de Aragón descarga sobre las entidades locales y en definitiva sobre los vecinos el pago del 40% de los salarios y la gestión laboral de esos trabajos. Es la reflexión que formuló el alcalde popular de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, que expuso la situación de su municipio como un patrón que se repite en la mayoría de las poblaciones del Pirineo oscense cuya forma de vida se encuentra ligada a la temporada de los deportes de invierno. “Habrá ayuntamientos que con siete u ocho personas que se habrán apuntado a este plan pues quizá lo puedan hacer, pero un pueblo con 95 personas apuntadas no tenemos la cobertura ni laboral ni económica para hacer frente a esta situación”, señaló.

Gericó apuntó parte de la alternativa, “tiene que haber ayudas económicas directas desde ya, con fechas y cifras, para todos los empresarios que están sin ningún ingreso”, y para eso urgió al Gobierno aragonés a dialogar directamente con los ayuntamientos para encontrar soluciones “yo quiero sentarme con gente que empatice de verdad con la problemática que está sufriendo todo el Pirineo, la sierra de Gúdar-Javalambre”. El objetivo, concluyó, “que pongan encima de la mesa un plan de rescate que de verdad satisfaga las necesidades, o por lo menos que permita sobrevivir hasta diciembre que viene a gente que en gran medida no va a tener otro ingreso hasta que caigan las próximas nieves el año que viene”.

UNA IDEA GENERALISTA QUE NO SIRVE PARA TERUEL

A la complejidad intrínseca de la aplicación del plan gubernamental en la provincia de Huesca, los municipios de Teruel vinculados con la actividad de la nieve añaden el hecho de que la influencia de la estacionalidad no resulta tan determinante, como explicó la alcaldesa popular de Linares de Mora, Yolanda Sevilla. Lo que inicialmente podría constituir una ventaja no lo es, “cuando escuché este plan me sorprendió porque me daba cuenta de que iba a ser tremendamente complicado encontrar personas no sin empleo, pero sí con ingresos cero. Cuidado que no digo que no las haya. Es un plan que soluciona problemas individuales pero no el del colectivo de la sociedad turolense vinculada a la nieve”.

La regidora explicó que “a muchos de los trabajadores el ayuntamiento no les podrá ayudar al no cumplir el requisito de desempleo y estar inmersos en un ERTE, pero si podría si esperamos a que finalice el ERTE, seguramente por el mes de abril o junio y tengan su paro agotado para poderlos contratar” lo que la llevó a insistir en que “el plan Remonta, tal y como está diseñado, no soluciona el problema que tenemos en la provincia de Teruel y muy especialmente en las comarcas de Gúdar-Javalambre y el Maestrazgo”, y reclamó a “aquellos que presiden las instituciones a las que mi municipio pertenece, comarca y diputación, que centren el foco en los intereses de la población y no en premisas partidistas”, porque “no se puede tomar esta decisión sin contar con la Administración local”.