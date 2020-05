Plan de desescalada del sector turístico

El Departamento de Turismo de la Comarca de la Jacetania envío la semana pasada a los Establecimientos turísticos de alojamiento de competencia comarcal y a las Asociaciones Empresariales, para que a su vez lo hagan llegar a sus asociados, un resumen del Plan de Desescalada por tipos de establecimientos turísticos y fases.

Igualmente se informó que las medidas a adoptar en establecimientos para su reapertura están en elaboración. La Secretaría de Estado de Turismo ha encargado al ICTE (Instituto de Calidad Turística) 19 protocolos uno por cada tipo de establecimiento turístico. En su elaboración participan patronal, sindicatos, etc. Se dio un plazo inicial de 3 semanas para su elaboración y validación por el Ministerio de Sanidad, aunque con el Plan de Desescalada se supone que deberán agilizarlos. Hasta que estos protocolos no estén hechos, aprobados y publicados no se sabrá si hay que poner mamparas, marcas en el suelo o geles a la entrada. Aunque el encargado de realizar estos protocolos es el Instituto de Calidad Turística no será ningún sello ni certificación por el que haya que pagar, serán protocolos gratuitos de aplicación para todos los establecimientos de España.

La Comarca aprovecha para informar de que, en cuanto a los sellos COVID FREE, la patronal turística indica que un sello de estas características acarrearía riesgos jurídicos para los establecimientos y expectativas imposibles de cumplir ya que el riesgo cero no existe.

Cualquier duda que tengan los establecimientos, se atenderá en el Departamento de Turismo de la Comarca de la Jacetania, por correo electrónico turismo@jacetania.es o en el teléfono 974 41 39 09.

HOSTELERÍA, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS

FASE 0: Apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar. Sin consumo en el local.

FASE 1 Apertura de terrazas: se limitará al 30% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal asegurando distancias. Podrían tener mayor número de mesas si el ayuntamiento permite más espacio disponible, respetando la proporción mesas/superficie del 30% y con un incremento proporcional de espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública.

FASE 2 Para locales, consumo en el local con servicio en mesa con garantía de separación entre clientes en mesa y entre mesas, excepto discotecas y bares nocturnos. Limitación a 1/3 de aforo. Solo consumo sentados o para llevar.

FASE 3 Para locales, se extenderá el aforo de un máximo de 1/2 de su capacidad que garantice separación de clientes. Se permite gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra. En terrazas: se limitará al 50% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal. Podrían tener mesas si el ayuntamiento permite más espacio respetando la proporción mesas/superficie del 50%. Discotecas y bares nocturnos con aforo máximo de 1/3.

HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

FASE 0 No se permite actividad salvo excepciones ya reguladas.

FASE 1 Apertura sin utilización de zonas comunes y con restricciones, por ejemplo, en restauración, entre otras actividades, desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene.

FASE 2 Apertura de zonas comunes limitadas a 1/3 de aforo excepto hostelería, restaurantes y cafeterías que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector.

FASE 3 Apertura de zonas comunes limitadas a 1/2 de aforo excepto hostelería, restaurantes y cafeterías que se sujetarán a las restricciones previstas para este sector.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

FASE 0 Apertura de archivos

FASE 1

● Bibliotecas (préstamo y lectura con limitación de aforo).

● Actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con 1/3 de aforo).

● Actos y espectáculos culturales al aire libre de menos de 200 personas (siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria).

● Museos (solo visitas, no actividades culturales) 1/3 aforo con control de aglomeraciones en salas.

● Turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas.

● Producción audiovisual y rodaje de cine y series.

FASE 2

● Cines, teatros, auditorios y espacios similares (con butaca pre-asignada) con una limitación de aforo de 1/3.

● Monumentos y otros equipamientos culturales (solo visitas; no actividades culturales) 1/3 aforo.

● Salas de exposiciones, salas de conferencias y salas multiuso 1/3 aforo, con control de aglomeraciones.

● Actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados (1/3 de aforo).

● Actos y espectáculos culturales y de ocio al aire libre de menos de 400 personas (siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria).

● Turismo activo y de naturaleza para grupos más amplios de personas.

FASE 3

● Las actividades con 1/3 de aforo en fase II podrán pasar a 1/2 de aforo en esta fase.

● Salas de artes escénicas y musicales con una limitación de aforo de 1/3.

● Actos y espectáculos culturales de menos de 80 personas en lugares cerrados (1/3 de aforo).

● Plazas, recintos e instalaciones taurinas con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 m2.

● Actos y espectáculos culturales, parques temáticos y de ocio al aire libre de menos de 800 personas (siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria).

● Turismo activo y de naturaleza.

● Playas, en condiciones de seguridad y distanciamiento.