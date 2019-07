Pirineos Sur arranca este viernes con el folk de los legendarios The Waterboys

Ya está todo listo. Pirineos Sur 2019, una de las ediciones más variadas de este festival que cumple 28 años, está́ a punto de comenzar. Y lo hará con uno de los conciertos más esperados de este año: The Waterboys, capitaneados por el incombustible Mike Scott. Pero antes, el renovado Anfiteatro de Lanuza abrirá mañana sus puertas a partir de las 20 horas para recibir los shows de Morgan y Lady Banana. Y, por supuesto, también se iniciará la actividad de los siempre concurridos Mercados del Mundo en Sallent de Gállego, en los que los visitantes podrán descubrir su variada oferta de gastronomía y productos artesanales. Además, para completar la propuesta culinaria, el Auditorio de Lanuza renueva este año sus instalaciones y su carta, con diseño revisado por Undoestudio –responsable del festival internacional de arte urbano Asalto- y un recetario de lo más exótico con papadums, pastrami o jalapeños con tequila, por ejemplo. Un plan perfecto para comenzar la jornada de conciertos viendo el atardecer.

Esto no será más que el comienzo, porque el sábado continuará la programación en el escenario flotante, con los recitales de Echo and The Bunnymen, Fino Oyonarte y El Verbo Odiado. Y, a partir del viernes 19, arrancarán los espectáculos familiares de Territorio Pirineos Sur en Sallent de Gállego y en Lanuza actuarán estrellas consagradas como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Emir Kusturica, Green Valley, Lee “Scratch” Perry, Martirio con Chano Domínguez y Silvia Pérez Cruz con Toquinho.

Una banda fundamental del folk irlandés

La banda capitaneada por Mike Scott, The Waterboys, nació en Londres a comienzos de los 80, con un sonido que los emparentaba con otras bandas de éxito de entonces como Simple Minds o The Alarm, aunque al poco tiempo se convirtieron en abanderados del folk irlandés. Sin embargo, con el paso de los años han mantenido sus estatus de banda de culto ampliando su paleta sonora, añadiendo rock, blues e, incluso hip hop.

El escocés y sus inspiraciones (la literatura y la filosofía, el empuje de lo espiritual, la imagen del mar) han dejado por el camino discos clásicos del rock europeo como “This Is The Sea” (1985), “Fisherman’s Blues” (1988) o “Room To Room” (1990); estos dos últimos, claves en la recuperación para el gusto popular del folk irlandés. Y por supuesto, canciones tan imperecederas como “The Whole Of The Moon”. En la actualidad, siguen entregando obras destacables, como “Modern Blues” (2015) o “Out Of All This Blue” (2017). Su último trabajo, “Where the action is”, publicado este mismo año y que ahora están presentando en directo, mantiene el buen nivel de sus últimas entregas.

Los nuevos aires del soul

El escenario flotante se estrenará con el concierto de Morgan, uno de los grupos más respetados por público y crítica en los últimos años. Tras su arrollador primer disco, “North”, llevan desde el año pasado en la carretera presentando “Air”, un trabajo autoeditado que llegó a colarse durante semanas en listas de ventas y que les ha llevado al directo en los principales festivales del país. Ahora es el turno de Pirineos Sur, donde dejarán constancia de su dominio del folk americano, soul, góspel y funk; una mezcla de estilos que manejan como pocas bandas del país. “Air” se grabó en los estudios Black Betty con la producción de José Nortes -que ha trabajado con Miguel Ríos, Ariel Rot o Quique González- y supone un gran paso en la evolución de esta banda, completamente consagrada.

Lady Banana estrenan el nuevo escenario de Pirineos Sur

Una de las novedades de este año de Pirineos Sur es Caravana Sur, el nuevo escenario ubicado en la carpa de restauración del anfiteatro, en el que actuarán bandas aragonesas. Lady Banana, el dúo de rock más potente de la capital aragonesa, lo inaugurarán. Alba Villarig (batería) y Nerea Bueno (guitarra y cantante) llevan dos años recorriendo las salas del país con gran éxito. Su fórmula es sencilla y en sus manos parece casi infalible: rock primigenio que recuerda a grandes bandas como Sleater-Kinney, The Runaways o The White Stripes.

Ten tus entradas preparadas



Solo faltan 24 horas para que abran las puertas del anfiteatro, así que hay que tener las entradas ya preparadas. Las anticipadas, con un precio que oscila entre los 27,5 y 33 euros, se pueden conseguir fácilmente en la propia web de festival (www.pirineos-sur.es) y en Ticketmaster. Además, en el portal de Pirineos Sur es posible comprar el abono general para todos los conciertos del Auditorio de Lanuza (días 12, 13, 19, 20, 25, 26 y 27 de julio), a un precio promocional de 132,10 euros. Todos los conciertos comenzarán a las 21 hs, excepto el de Emir Kusturica (jueves 25), que será a las 23 hs.



Los espectáculos que se celebrarán en el escenario de Sallent de Gállego serán todos con entrada libre. Los del fin de semana (días 19, 20, 26 y 27) comenzarán a las 19.30 hs; entre semana (21, 22, 23, 24 y 28), a las 22.30 hs; y el del jueves 25, a las 21 hs.



Una de las novedades de este año en Pirineos Sur serán las Experiencias Musicales en la Naturaleza, un nuevo ciclo que une música y entorno en el territorio. Las actuaciones son con entrada libre y para llegar a ellas se deberá caminar a pie entre 20 y 55 minutos por rutas aptas para todos los públicos. Se recomienda llevar calzado y ropa apropiada, agua, usar protección solar y cubrir las zonas sensibles (cabeza, ojos, etc), ya que las rutas y espacios son soleados.