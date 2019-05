Pirineos Sur 2019 será la edición más internacional y con más escenarios naturales

Serán 18 días, más de cincuenta actuaciones y siete escenarios con un hilo conductor: más Pirineos Sur que nunca. La programación de Pirineos Sur, que incluye música, circo, talleres, programación audiovisual, pasacalles y exposiciones, redobla en esta edición su apuesta por la diversidad, la cultura y la conexión con la naturaleza. "Pirineos Sur Territorio” concentra la esencia del Festival con propuestas para todos los públicos, durante todo el día y en nuevos escenarios que permitirán explorar nuevos rincones del Valle de Tena", explica su directora ejecutiva Begoña Puértolas.

Cultura en plena naturaleza

Así, una de las principales novedades de esta edición será la celebración de cuatro actuaciones matinales en plena naturaleza, en rincones de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñemala a los que solo se podrá acceder tras un paseo de entre 30 y 40 minutos. La pradera de la ermita de Santa Elena estrenará este nuevo formato con una actuación de Zazurca Artes Escénicas y Kike Lera, que pondrán música a las leyendas del Pirineo. Además, dos rincones de la estación de Formigal acogerán las actuaciones de Jerez Texas (España/ Francia) y Rumbo Tumba (Argentina). Por último, en la estación de Panticosa actuará Vegetal Jam, una de las propuestas más arriesgadas de la música conceptual.

Diez conciertos en el escenario de los Mercados del Mundo

El escenario de los Mercados del Mundo en Sallent de Gállego se convertirá en el epicentro musical de las noches de Pirineos Sur Territorio entre el 19 y el 28 de julio. Diez conciertos que mostrarán algunas de las propuestas más arriesgadas de la música latina, revalidarán el compromiso del Festival con la música del continente africano, facilitarán la conexión entre lo local y lo global y amplificarán algunas de las voces femeninas más inspiradoras del panorama musical internacional.

Música latina reconocida en los Premios Grammy

Así, los ritmos caribeños y afrocaribeños llegarán de la mano de los haitianos Moonlight Benjamin- una de las mejores bandas de Lationamérica según la crítica especializada- y de TrendingTropics, el innovador proyecto nacido de la unión de Eduardo Cabra "Visitante"- una de las dos mitades de Calle 13, que cuenta con 28 premios Grammy en su haber-, y Vicente García, Mejor Nuevo Artista Latino en los Premios Latin Grammy 2017. Unos Premios protagonizados en esa misma edición por la artista chilena Mon Laferte - recibió cinco nominaciones- y que se presenta como uno de los platos fuertes del escenario de Sallent de Gállego, en el que actuará la noche que pondrá fin al Festival (domingo 28 de julio).

Compromiso con el continente africano

Pirineos Sur Territorio revalida en esta ocasión su compromiso con África, de donde llegarán tres de las propuestas musicales más vibrantes. Desde Camerún llegará Lornoar, cantante, compositora y bailarina que se perfila como una de las máximas representantes de la afro-worldmusic. La diva maliense, Mamani Keita, una de las principales embajadoras de la escena musical africana, subirá al escenario de Sallent de Gállego acompañada de los parisinos Arat Kilo y el rapero norteamericano Mike Laad: un combo de artistas que tocan por primera vez en nuestro país.

El partenariado con Casa África permitirá disfrutar en Pirineos Sur de las bandas ganadoras del proyecto cultural Vis a Vis, que este año ha tenido a Ghana como protagonista: Fra! y Kyekyeky & Ghanalogue Highlife.

Voces europeas: conexión global- local

La voz del gaditano Javier Ruibal, Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2017, representa una de las citas más esperadas de Pirineos Sur Territorio y la apuesta del Festival por la conexión entre los ritmos globales y los más cercanos: los europeos. Una apuesta que se completa con las actuaciones del quinteto barcelonés Maruja Limón, compuesto exclusivamente por mujeres; la fusión de jazz y flamenco de los aragoneses Nanjazz y la fascinante propuesta del compositor y multiinstrumentista británico Duotone.

Actividades para todos los públicos: circo, teatro, talleres, cine y exposiciones

Pirineos Sur Territorio es mucho más que música e incorpora en su programación propuestas para todos los públicos vertebradas en torno a los Mercados del Mundo. Así, el circo volverá a tener espacio propio en Pirineos Sur gracias a la participación del Festival en el proyecto europeo "De Mar a Mar. Pirineos de Circo" con las actuaciones de cuatro compañías procedentes de Aragón, Cataluña, Italia, Francia y Suecia. Asimismo, los talleres protagonizarán las mañanas de Pirineos Sur Territorio con la danza, la conciencia medioambiental y las actividades en familia como hilo conductor. La programación audiovisual, por su parte, incluirá la proyección de los documentales YenkiTaxi y Lucha de Gigantes.

Por otra parte, esta edición de Pirineos Sur recalará de nuevo en el Museo de Dibujo Julio Gavín en Castillo de Larrés, donde se expondrá la retrospectiva de los dibujos realizados por la iniciativa "De Vuelta con el Cuaderno" durante las tres últimas ediciones. En Sallent de Gállego, podrán visitarse las exposiciones de la Carpa de Acción contra el Hambre y la Instalación Reacciona en los Mercados del Mundo.

El Anfiteatro de Lanuza, con un cartel más variado que nunca

El Anfiteatro de Lanuza abrirá sus puertas este año los días 12, 13, 19, 20, 25, 26 y 27 de julio para albergar conciertos de grandes leyendas internacionales del rock occidental, estrellas actuales de la escena latina y nombres imprescindibles de las músicas de raíz. Además, la edición de 2019 contará con un pequeño nuevo escenario, Caravana Sur, donde se celebrarán conciertos de bandas y artistas de Aragón: Lady Banana, El Verbo Odiado, Despierta McFly, Elena Rubio y Kiev Cuando Nieva.

Otra de las novedades de la edición número 28 de Pirineos Sur es que cada fin de semana tendrá un enfoque diferente, intentando agrupar a bandas y artistas de géneros o planteamientos similares Así, el primer fin de semana, los nombres más destacados serán The Waterboys y Echo and The Bunnymen, dos nombres clave en la música occidental de los 80. El festival arrancará el viernes 12, con el folk irlandés de The Waterboys, el soul blues de Morgan y el rock en estado puro de Lady Banana. Al día siguiente, destacarán los himnos imperecederos de Echo and The Bunnymen, el pop elegante de Fino Oyonarte y el indie de nueva hornada de El Verbo Odiado.

Dos días de rock latino

El fin de semana siguiente, no desaparecerán las guitarras, pero los aires serán mucho más latinos. Habrá dos figuras notables, dos nombres sin los que no se entendería la música del otro lado del charco, pero que poseen carreras completamente asentadas y exitosas en nuestro país: Andrés Calamaro y Jorge Drexler. El ex Rodríguez ya actuó en Pirineos Sur en 2011 y en esta ocasión regresa el viernes 19 con todos sus éxitos y nuevo trabajo bajo el brazo. Completarán la oferta musical otras dos bandas de rock, de Zaragoza, de probada eficacia: Cuti y Despierta McFly. El sábado 20, Jorge Drexler también repetirá en el festival, con nuevo disco. Sobre el mismo escenario flotante actuará la ex Canteca de Macao, Anita Kuruba, que en su proyecto en solitario ha ampliado su registro musical. A su probada maestría de fusionar flamenco y reggae, ahora suma elementos electrónicos y ritmos urbanos. Abrirá la noche, en el escenario Caravana Sur, Elena Rubio.

Recta final con músicas de raíz

La recta final de Pirineos Sur será intensa, con tres días que mostrarán la faceta más reconocible del festival, la de las músicas de raíz. El jueves 25 serán Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra los encargados de montar una buena fiesta en el Anfiteatro con sus ritmos balcánicos. El viernes 26 bajarán las revoluciones, pero no el buen ambiente, con un cartel dedicado a la música jamaicana por excelencia, el reggae. El legendario Lee “Scratch” Perry debutará en Pirineos Sur y le acompañarán dignos sucesores de su legado como Green Valley, Third World y Revolutionary Brothers. El broche de esta edición lo pondrán dos conciertos que unirán talentos muy distintos entre sí: Toquinho con Silvia Pérez y Cruz y, por otro lado, Martirio con Chano Domínguez, quienes ofrecerán un homenaje a Bola de Nieve. La representación aragonesa de esa noche será Kiev Cuando Nieva.