Pepe Pérez Chaparro: "La línea entre la rentabilidad de los negocios y cumplir la normativa es muy fina"

Pepe Pérez Chaparro, vocal de Hostelería de Acomseja, ha hablado hoy en COPE de las sanciones que se han producido este fin de semana en Jaca que, entre establecimientos y clientes a nivel individual, superan las 50.

Tiene claro que "es un pequeño paso atrás" teniendo en cuenta el contexto de reivindicación en el que está inmerso el territorio y, además, señala que "si la Policía sanciona es que el hecho es sancionable". Ahora bien, "podemos abordar cuestiones sobre cómo han entrado, las formas y la poca empatía, que ahora es muy necesaria". Y es que Pepe Pérez ha explicado que "la línea a la que estamos sometidos ahora es muy fina entre la rentabilidad de los negocios y el cumplimiento de la normativa". Y no porque no quieran sino porque "las restricciones nos obligan a tomar medidas como contar con menos personal y, mientras tanto, pueden surgir momentos puntuales de incumplimiento en temas de aforo, por ejemplo, porque no podemos tener a una persona única y exclusivamente para vigilar la entrada al establecimiento y, por tanto, algo se nos puede escapar y si llega la policía, mala suerte". Pero hay más ejemplos. En el aforo se incluye a los trabajadores no solo a los clientes por lo que hay que tener también cuidado "y es algo que muchos desconocen".

A su vez, ha mostrado su "sorpresa" por el escaso tiempo en el que se han interpuesto las sanciones en Jaca. Además, lanza una pregunta ahora que se han realizado numerosas sanciones: ¿De verdad la culpa es de la hostelería si la incidencia del virus en Jaca es casi nula?. Habla de "exceso de celo por parte de la policía, justo después de hacer ruido en la calle". Desde Acomseja, vuelven a hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos, tanto de los establecimientos como de los clientes recordando que las multas son para las dos partes. "Que esto no empañe el trabajo que llevamos haciendo durante meses", concluye.