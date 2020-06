La Peña Enta Debán plantea una reducción de la cuota de socios al no haber fiestas este año

El presidente de la Peña Enta Deban, Dani Orduna, ha hablado en COPE este jueves de cómo están viviendo los peñistas este año sin fiestas.Orduna ha manifestado que "es totalmente entendible que no haya fiestas y ya nos habíamos hecho a la idea hace tiempo porque no tiene sentido pensar en preparar algún acto ya que es imposible cumplir en fiestas con las medidas preventivas y aforos". Como novedad, este año la Peña incluía en sus programa la actuación de la Ronda de Boltaña. El presidente ha explicado que, si todo va bien, estarán el próximo año en fiestas de Jaca. También considera sensato que, parte del presupuesto de fiestas se destine a ayudas pero también se pregunta la razón por la cual no se han destinado a este fin los 100.000 euros previstos.

La Peña Enta Deban celebra este domingo Junta General Extraordinaria en su sede y, en ella, se plantearán cuestiones como una reducción en la cuota de socios y las nuevas normas que hay que aplicar en la sede para cumplir con todos los protocolos exigidos. No te pierdas la entrevista en COPE.