Tras la inauguración, COPE ha dado voz a algunos protagonistas. “Emoción y orgullo”, éstas han sido las palabras de la concejal de Turismo, Olvido Moratinos para describir el trabajo de 7 años realizado para que la apertura de la oficina sea una realidad. Una oficina "necesaria si queremos seguir atrayendo visitantes para que realicen actividades en nuestro medio natural”. En este sentido, ha puesto el foco en la desestacionalización para "conseguir que los turistas sigan eligiendo este destino de la provincia de Huesca durante los meses de primavera y otoño". De hecho, "otra de las patas importantes también de esta oficina de la montaña va a ser colaborar con la propia oficina de turismo y con el Ayuntamiento en la elaboración de actividades para esas épocas de primavera o de otoño para lograr esa tan ansiada desestacionalización”.

En este debate también ha participado Juan Bazán, vicepresidente de la Asociación Española de Guías de Montaña y uno de los ideólogos de este proyecto. Bazán ha incidido en la importancia de la información aportada por la oficina: “el consumidor cada vez es más exigente en el tema de la información y nos hemos dado cuenta de que no todo es Facebook y las redes sociales”. En esta línea se ha pronunciado José Ricardo Abad, “Jorri”, empresario y presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno: “la información que hay en las redes muchas veces es información con intereses y no es del todo objetiva. Aquí no hay ningún interés económico ni comercial, hay la pasión por la montaña”. No te pierdas la entrevista en COPE.