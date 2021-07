El Partido Popular vuelve a reivindicar el arreglo de la A-136

La inmovilidad en la mejora de la A-136 que lleva pidiéndose al Gobierno de Aragón desde hace casi un año por los usuales desprendimientos de rocas que peligran el tránsito. Esta situación provoca la indignación en la zona del Alto Gállego.

La oposición popular considera insuficiente la acción del Gobierno que lleva casi un año preparando un expediente para la redacción de un proyecto que permita valorar, licitar y ejecutar las obras de protección en ese tramo de carretera, el kilómetro 14. Y así lo reclamó el pasado 16 de julio a través de su portavoz en la Comisión de Vertebración en las Cortes de Aragón, Joaquín Yuste, y la portavoz en el Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Laura Arce, junto con la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero.

El alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, ha puesto palabras a esta indignación y ha reprochado el inacción del Gobierno y el ninguneo al problema de la carretera: “Supongo que el estado de la carretera A-136, no lo consideran peligroso para el tránsito de vehículos y por lo tanto no ven urgente su reparación, porque si no, no puede entenderse que llevemos año y medio, desde el 22 de enero de 2020 en el que se produjo un gran desprendimiento de rocas a la salida del túnel de Escarrilla dirección Portalet, y que denunciamos, sin que se haya redactado proyecto alguno”.

Además, el alcalde lamenta que este abandono perjudique el paso a Francia y la llegada a las pistas de esquí, motor económico de la zona: “No es de recibo que una vía que nos une con Francia, que da acceso a una estación de esquí como Formigal y que transitan a diario empresarios y trabajadores de las ventas del Portalet, y sus clientes, esté en semejante estado”.

El alcalde también ha acusado al gobierno de la comunidad de anteponer su interés político al individual y ha dicho que llevará a Bizén Fuster, Director General de Carreteras, ante la justicia en caso de una nueva víctima mortal. “Si hay una nueva víctima mortal como hubo en el pasado, no les quepa duda que además de la responsabilidad política, se les pedirá responsabilidad penal”, ha asegurado Gericó.