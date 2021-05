El Partido Popular de Sabiñánigo muestra su desacuerdo con la subida de tarifas de la Escuela Infantil

En el pleno celebrado este jueves el Grupo Popular se ha mostrado contrario a la subida de tarifas de la Escuela Infantil “Cardelina”, ya que se considera que "va, en unos momentos muy complicados desde el punto de vista laboral y económico, en contra de los intereses de las familias".

Estas modificaciones "amparadas e impulsadas por el equipo de Gobierno del PSOE, significan aumentar los precios disminuyendo los servicios. No se adaptan a las necesidades de las familias con una reducción de ho-rarios, lo que implica, tener que afrontar nuevas contrataciones al disminuir una hora y no tener cubierto el horario de tarde, a no ser por una contratación añadida" , explica la formación en nota de prensa.

Igualmente, el PP señala que "es un importante error la eliminación de los tres tipos de matrículas, ya que la situación y necesidades de cada familia es diferente y el Ayuntamiento podría mostrar un poco de sensibilidad ante estas necesidades". Suben los precios de asistencia de comedor y del periodo de adaptación, en algunos casos por encima del 150%, castigando a las familias que tienen más bonificaciones, que en la mayoría de los casos coinciden con las familias que más lo necesitan.

Al no contar con mayoría absoluta, el Grupo Popular lamenta el apoyo necesario de los Grupos del PAR y de Cambiar Sabiñánigo. "El Grupo Popular seguirá apoyando a las familias, y mucho más en estos momentos de crisis donde las instituciones deben dar soluciones y no crear más problemas de conciliación y económicos a los padres y madres de Sabiñánigo", concluye.