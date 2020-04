El Partido Popular de Jaca urge apoyos para rescatar a las empresas

Tras aprobar las ayudas a las familias afectadas consecuencia de la emergencia sanitaria, el Partido Popular de Jaca considera que es el momento de trabajar en la reactivación de la economía de nuestra ciudad. “Ya aportamos ideas para las ayudas que se han aprobado para las personas y las familias afectadas por esta pandemia, y ahora debemos dirigir nuestros esfuerzos en establecer ayudas para minimizar el efecto que la crisis económica, que ya tenemos encima, está teniendo en autónomos y pymes”, afirman desde el Partido Popular. Los populares aseguran que los sectores que se van a ver más afectados por la profunda crisis que se avecina son los sectores del turismo, la hostelería y el comercio, sectores que son precisamente el motor económico de nuestro municipio, sin olvidarnos de la agricultura y la ganadería.

Advierten además que la suspensión o aplazamiento de las fiestas y de eventos multitudinarios, así como las medidas que se vayan decretando durante un plan de desescalada del confinamiento lleno de interrogantes, como limitaciones en aforo por mantenimiento de la distancia social, etc…tendrán un impacto negativo importante sobre la economía local. Por ello, entienden que cuanto antes debe trabajarse desde el Ayuntamiento en medidas eficaces pues “no queremos meter prisa, pero sabemos ya de pequeños empresarios que no podrán volver a levantar la persiana si no hay ayudas”, advierte el portavoz Carlos Serrano.

Los populares son conscientes que es complicado hacer una valoración, y que por eso va a ser importante por un lado el resultado que arroje la encuesta que está realizando la Cámara de Comercio de Huesca sobre la situación en la que se encuentran las empresas en Jaca y, por otro, conocer la cantidad económica de la que se podrá disponer.

Sin embargo “nos preocupa que pueda resultar insuficiente si tan solo se piensa obtener recursos del ahorro de luz, calefacción, etc de edificios municipales, como señaló el Alcalde”, comentan, y recuerdan que entre las propuestas que ya presentaron solicitaron revisar los capítulos I, II y IV del Presupuesto municipal. “Vamos a requerir compromiso al equipo de Gobierno para que aplacen determinadas inversiones previstas para este año que dejarán de ser prioritarias ante la situación de emergencia real de los autónomos y pymes de Jaca, y cuya cuantía económica sí podría ser importante para ellos”, añade el Portavoz.

Reiteran la necesidad de aplicar en Jaca reducciones y bonificaciones, fraccionamientos, o aplazamientos en el pago de los tributos municipales (IBI, Impuesto de Vehículos, aguas y basuras…) para pymes y autónomos, sin intereses.

Y entre las propuestas del Partido Popular destacan: dotar partidas de apoyo a pymes y autónomos para hacer frente a gastos de luz, alquiler, etc…, ayudas directas que favorezcan la liquidez de comercios y empresas que tuvieron que cerrar, abono de las cuotas de autónomos que no puedan acceder a las ayudas aprobadas por el Gobierno mientras esté en vigor el estado de Alarma, impulso al teletrabajo y apoyo directo al comercio local mediante unos bonos canjeables para gastar en los establecimientos de la ciudad y potenciar así el consumo en el comercio de proximidad, “que sabemos es una medida que las Asociaciones empresariales verían con buenos ojos”, y en esta línea realizar campañas para fomentar el consumo de productos km 0, es decir, productos con origen en nuestra zona.

“La formación va a ser muy importante, por lo que proponemos poner en marcha un Plan de Formación gratuita a través de la Oficina de Fomento para que los desempleados puedan adaptarse a la nueva situación y puedan reincorporarse cuanto antes a un puesto de trabajo”, comentan los populares.

Los populares sostienen que va a ser imprescindible destinar ayudas para asumir los nuevos protocolos sanitarios que garantizarán la seguridad tanto de trabajadores como de los turistas, en cuanto a medidas de protección y prevención “si no, no podrán abrir sus locales”, “y nos referimos a EPIs, medidas de contención colectiva, colocación de pantallas protectoras, detectores de temperatura, aparatos de desinfección, etc... que implicará una gran inversión para los comercios, pero que los convertirá en comercios seguros y Jaca en una zona segura”, afirma Serrano.

“Desde el Partido Popular entendemos que la situación es complicada y que nos enfrentamos a un período de incertidumbre e inestabilidad, por lo que es esencial el acierto en las decisiones para adoptar medidas efectivas, y por eso esperamos que desde el equipo de Gobierno atiendan nuestras propuestas”, concluye el portavoz popular.