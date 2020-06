El Partido Popular defiende que todas las instituciones salgan en defensa del turismo provincial

El Grupo Popular en la DPH quiere que la Corporación provincial encabece un frente institucional en defensa del sector turístico en el Alto Aragón. De acuerdo con informaciones recabadas en el PP entre profesionales de hostelería y provincia, las zonas no afectadas por el brote en las comarcas cinqueñas y La Litera están sufriendo las consecuencias de una información que parte de touroperadores y medios de comunicación nacionales, que no matizan ni sitúan en contexto los brotes de la COVID-19. De hecho, clientes que habrían reservado estancias en la zona pirenaica estarían recibiendo comunicaciones que desaconsejan la estancia en el norte de la provincia. Si bien las páginas web no hacen mención en primera instancia, los turistas, siempre de acuerdo con las informaciones trasladadas al PP, estarían recibiendo correos en ese sentido. Por otra parte, señalan los populares, los medios de comunicación de ámbito nacional no subrayan con suficiente eficacia que el brote se localiza en una zona muy determinada y no afecta a otros destinos turísticos.

El PP defiende que la iniciativa no se limite a la DPH. La Corporación, de acuerdo con la propuesta popular, debería ponerse en contacto con todas las administraciones y colectivos implicados para dotar a la medida de la máxima carga institucional. “No podemos perder ni un minuto a cerrar filas en defensa de un sector estratégico que, además, ha salido especialmente perjudicado por la crisis”, afirma el PP provincial.