El Partido Popular defiende la continuidad de los Bonos Impulsa como instrumento de apoyo al comercio local

Desde el Grupo Municipal Popular lamentan que finalicen ya este mes de diciembre la iniciativa de los Bonos Impulsa, que ellos mismos han propuesto y defendido desde el principio junto a las Asociaciones Empresariales de nuestra zona.

“Pensamos que es un buen elemento de dinamización de nuestra economía local y de potenciación del comercio de nuestra zona ante el evidente auge de las compras online”, afirman los ediles populares, quienes añaden que “para la recuperación económica de nuestro municipio hay que contar con todos los instrumentos disponibles y que estén en nuestra mano”, ya sea facilitando formación para la digitalización de nuestros comercios y pequeñas empresas, necesidad que se ha puesto de manifiesto durante esta crisis ocasionada por el Covid-19, o a través de la emisión de estos bonos, entre otras medidas.

“Consideramos que no se deben perder, porque ha sido más que evidente el éxito de dichos Bonos “, defienden los populares, y por este motivo no entienden que el equipo de Gobierno no los contemple para el año próximo, máxime cuando habrá bonificaciones en las terrazas y veladores, por lo que “lamentamos que el equipo de gobierno no haya contemplado partida económica para dar continuidad a los Bonos en el borrador que ha conocido nuestro Grupo del Presupuesto para el año 2022”.

Los ediles populares esperan, aunque solo sea como un bonito gesto ya que se acercan las entrañables fechas navideñas, que el tripartito gobernante (Psoe, Cha y MasJaca-Podemos -Equo) recapacite y entienda la necesidad de seguir apostando por este tipo de medidas por el bien de la economía de nuestra ciudad.