El Partido Aragonés de Jaca propone un estudio para la instalación de hielo sintético en la pista jaquesa

El Partido Aragonés de Jaca, propondrá en el próximo pleno, el estudio serio de la instalación de hielo sintético en la pista jaquesa. "Es una opción que se está implementando en USA, Canadá, y países donde tienen los deportes de hielo como cultura. Este hielo está formado por polietileno con la mayor densidad molecular. Son autolubricados de modo que poseen el mejor nivel de deslizamiento. No conlleva gasto energético y la posibilidad de uso los 365 dias del año con una duración de 12 años. Están elaborados con criterios y recomendaciones I+D+I. No requiere personal especializado, es de fácil transporte , 100% reciclable y producto no tóxico. Además de que supondría un considerable ahorro económico. Que en estos momentos ronda los 360.000 € anuales, nada mas de gasto energético", explica la formación en nota de prensa.

En el escrito, señala que "nos encontramos en el año de la emergencia climática “situación en la que se requieren medidas urgentes para reducir o detener el cambio climático y evitar el daño ambiental potencialmente irreversible de este proceso. Por todo ello el Parlamento Europeo ha instado a través de la Comisión Europea a los gobiernos de la Unión y a los mundiales, a la acción contra el cambio climático.Una de las diez acciones es el ahorro de energía, consumir lo necesario y hacerlo de forma eficiente y responsable además de tener en cuenta que España no es soberana en energía. En el último Pleno, la asociación contra el cambio climático insto a este Alcalde a unirse al Pacto por el Clima y la Energía.Los compromisos que conlleva están ligados al marco político de la UE en materia de clima y energía para 2030. Los firmantes se comprometen a adoptar un enfoque integrado en la mitigación del cambio climático y la adaptación a este y requiere que en los dos primeros años de su adhesión, un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Un paso importante para alcanzar estos propósitos sería estudiar el consumo energético de una de nuestras instalaciones y referencia de nuestra ciudad, la Pista de Hielo. Fabricar y mantener el hielo debe plantearnos nuevas soluciones, como están haciendo en otros países, a nivel medioambiental, económico y práctico".

"En nuestra ciudad el deporte de hielo esta considerado ya como seña de identidad. El hockey y el patinaje artístico a nivel de competiciones oficiales así nos cataloga y eso conlleva por otra parte estar supeditados a una legislación en base a una normativa deportiva que especifica unas bases, condiciones de como deben ser las instalaciones, entre otras a día de hoy solo se contempla competir en hielo natural. Hace un tiempo el Club Hielo Jaca utilizó planchas de hielo sintético para entrenar durante el verano. Por todo ello, y para que Jaca lidere y continúe con sus acuerdos y compromisos de protección del medio ambiente, sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, responsabilidad en el ahorro energético y protección ambiental; instamos a realizar acciones con las federaciones de hielo de España para el estudio de estas alternativas, como es la instalación del hielo sintetico.Asi mismo, proponer a los partidos representados en las Cortes Generales, y al Consejo Superior de Deporte, al estudio y consenso con las federaciones de deporte de hielo , y adaptar la reglamentación a la normativa actual a los compromisos adquiridos en la Agenda 2030, Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible", concluye