El PAR reprocha al equipo de gobierno su oscurantismo en la concesión de la subvención para el elevador

El Grupo Municipal del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Jaca ha emitido un comunicado en el que denuncia el silencio del equipo de gobierno al no informar ni a la ciudadanía ni a los grupos políticos de la concesión de la suvbención europea para el proyecto del elevador que unirá la Avenida Perimetral con la Avenida Oroel. Un proyecto impulsado por el PAR, que algunas formaciones no consideraron en su día urgente y, por ello, se quedó a la espera de conseguir una subvención europea. El portavoz del Partido Aragonés, Fran Aísa, ha explicado que no entiende “por qué el equipo de gobierno no lo ha comunicado sabiéndolo desde el mes de noviembre”.

Comunicado del Partido Aragonés:

Nos ha tocado la lotería. Elevador Avenida Perimetral-Avenida Oroel. ¿Se han enterado?

Al Ayuntamiento de Jaca en general y al equipo de gobierno en particular, les ha tocado el gordo y parece que no lo quieren cobrar. Desde mitad de noviembre, el equipo de gobierno del Ayuntamiento tiene el décimo con el número premiado. Y, o no se ha enterado o estamos ante una actitud irremediablemente irresponsable.

Con fecha de resolución del 5-11-2019, y estando ya dicha resolución, en poder del consistorio jaquñes desde mitad de noviembre de 2019, el Ministerio para la Transición ecológica a través del IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de energía), y con fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), resolvió favorablemente la concesión al Ayuntamiento de Jaca una ayuda por importe de 407.604,65 euros. Al amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono.

El proyecto: “Mejora de la accesibilidad entre Avenida Oroel y Avenida Perimetral mediante elementos mecánicos de Jaca consiste en la implantación de dos ascensores verticales que conectan ambas avenidas, beneficiándose las personas con dificultades de accesibilidad”. Así como la conexión definitiva del centro con el sur de la ciudad, zonas residenciales y zona deportiva. Con las actuaciones indicadas el consumo energético desciende en torno a un 20% al año.

No entendemos semejante oscurantismo y falta de comunicación. Incluso dudamos de que lo sepan los socios (CHA y Podemos) que siempre delegan su opinión a la portavoz socialista. Con lo que desconocemos si apoyan el proyecto y la subvención europea. Estos años, partidos como CHA, lo condicionaban todo a la llegada de la subvención.

Lo curioso es que hace dos meses ha sido otorgada esta ayuda y nadie sabe nada o no lo quieren decir. Al final los que pierden son los ciudadanos, el futuro de nuestro municipio y el modelo de ciudad al que aspiramos. Si en treinta días naturales desde la fecha de recepción de la resolución, el beneficiario no ha notificado al IDAE su aceptación de la resolución y las condiciones en ella impuestas, habrá supuesto la renuncia al mismo y la pérdida de derecho de cofinanciación.

Al no aparecer dotado este proyecto en el presupuesto de 2020 de nuestra ciudad, aprobado por PSOE, CHA y PODEMOS, creemos que hay una grosera irregularidad o simplemente que han renunciado a un proyecto que parece ser que nunca se han creído.

Tenemos documentos que avalan nuestra denuncia. Y nos preguntamos:

Señor Alcalde, ¿se ha enterado de que nos ha tocado la lotería? ¿O esperaban que les tocara el gordo con proyectos como la traída de aguas o la variante, y no ha mirado la pedrea?

Tenemos o teníamos, ya no sabemos qué pensar, el boleto premiado pero el señor alcalde no parece ilusionado en ir a cobrarlo. Ni siquiera si se lo ha dicho a su familia política, que son sus socios de gobierno.

Mientras tanto, el Partido Aragonés de Jaca y la Jacetania, seguirá trabajando con la verdad por delante, con lógica y por un modelo de ciudad claro y con base. Y fuertes cimientos. Sobre todo fuertes cimientos, que necesita la ciudad, no solo en el centro sino en el sur y el norte del municipios.