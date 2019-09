"EL PAR no renuncia a colocar a sus amigos", según Jesús Gericó

Carta del alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó:

¿Se dan hoy las circunstancias para bonificar el impuesto de sucesiones hasta el 99%, como acertadamente reclama el Partido Popular?

Eso conllevaría aumentar el déficit público, nos contesta muy airado el recién nombrado Senador autonómico y miembro del PAR, D. Clemente Sánchez-Garnica Gómez, esa respuesta nos explica en un escrito publicado este lunes en el Heraldo, es la misma que le dió el Partido Popular en agosto de 2014, con el anuncio de la imposibilidad de cumplir el acuerdo de eliminar sucesiones entre padres e hijos que se había plasmado en el Pacto de Gobernabilidad suscrito por ambos partidos en 2011, y que tampoco podría alcanzarse la reducción prevista.

Y yo me pregunto ¿Porque no se ha corregido esta desviación en estos años de Gobierno del PSOE, siendo como así ha sido, que han aumentado los impuestos y la recaudación en 930 Millones sobre el Presupuesto que gestionó Luisa Fernanda Rudi? ¿Y es también muy necesario para los intereses de Aragón que el ejecutivo aragonés aumente en dos millones trescientos mil euros al año el coste de su organigrama para dar cabida a sus nuevos socios y a sus asesores, o el interés solo es para sus socios?

Consejos los justos, Señores del PAR, se habla de ADN, impronta, nada que no conozcamos. Si coloco a los míos, ¿qué me importa el pueblo aragonés? Cuatro años más de sueldo a costa de perder las señas de identidad de un partido que nació para ser alternativa de gobierno en Aragón, que a lo largo de los años se ha conformado con posibilitar la gobernabilidad, y que hoy se ha transformado en la agencia de colocación de los pocos que creen, afortunadamente, en esa política profesional de los cuatro amigos.

Hoy el Sr. Clemente Sánchez-Garnica es el flamante Senador autonómico a propuesta del PSOE; el Partido Socialista comienza a pagar el peaje del apoyo a su Gobierno, pero no a costa solo de su partido, a cuenta de los aragoneses, usted es un digno representante del Partido Socialista, mientras los aragoneses afrontan la desigualdad entre regiones propiciada por la política al servicio de uno mismo.

Sr. Sánchez-Garnica, no busque las incoherencias en otros partidos, asuma que son esclavos de sus acciones y de su oportunismo, para sacar el mayor rédito político a sus tres exiguos diputados en las Cortes de Aragón, lo cierto es que hay que descubrirse ante ustedes, nunca tan pocos, dieron para tanto…

Será esta la primera de muchas de sus incoherencias, nadie quiere romper su pacto de gobierno creado por y para los aragoneses, según los firmantes, Sr. Sánchez-Garnica. Son ustedes los que de un plumazo han roto, a cambio de cuatro sillones y muchas sillas, la historia de su partido, y con ello, han demostrado lo que de verdad les importa Aragón y los aragoneses, no les preocupan los desahucios, que la gente no pueda hacer frente al coste económico de heredar sus propiedades. Les importa la continuidad de aquellos que llegaron a su partido para hacer de la política su profesión, independientemente de cómo afecte a cada uno de los electores aragoneses, sea cual sea su ideología. No mire a otro lado y valore si su electorado se siente representado por el PAR actual.