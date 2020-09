El PAR de Jaca propone un plan de futuro para los polideportivos y el Centro Cultural La Paz

El Partido Aragonés de Jaca propondrá un plan de futuro económico y financiero para el arreglo del Centro Cultural la Paz y pabellones deportivos del municipio de Jaca. En concreto, la formación habla de la Escuela Municipal de Música y Danza Pilar Bayona y de las tres cubiertas de los tres pabellones polideportivos.

Antes de echar a correr, deberíamos mirar si podemos andar. Y eso es lo que preocupa al Partido Aragonés en los proyectos que conciernen al municipio de Jaca, y que supuestamente han tenido y tienen proyectados el actual equipo de gobierno. Tenemos multitud de proyectos, que han costado cantidades importantes de dinero, guardados en cajones. Y que tristemente no verán la luz, o eso parece", señala la formación en nota de prensa.

Y pone ejemplos en relación a este asunto como la Plaza Mayor, Parque de la Constitución, Polígono Levante, Casino principal (calle Echegaray), Casa de la Música en Antiguo Hospital, etc. Y otras en curso como la Casa Don Valero (ya vamos por 846.000 €).

"Esta vez en concreto, y tras las visitas a varios servicios municipales, durante estos meses, observamos que lo importante ya se ha convertido en urgente. Observamos falta de soluciones y respuestas ante problemas que se alargan en el tiempo en determinadas instalaciones, y que cada vez, más si cabe, son demandadas por mas usuarios. Nos referimos al centro cultural la Paz y a los tres pabellones polideportivos", subraya el partido.

Argumenta que "la Escuela municipal de música y danza Pilar Bayona, necesita urgentemente nuevas instalaciones y espacios debidamente acondicionados. Nuestro partido ha manifestado ya en varias ocasiones que no vemos que este ayuntamiento (antes del Covid 19) y más aun ahora, tenga capacidad económica y humana para abordar las obras en el antiguo hospital y acondicionarlo para la nueva casa de la música. Lo veíamos inviable y ahora aun mas. Por lo tanto, solicitamos al equipo de gobierno que se ponga manos a la obra y de solución a las necesidades del servicio. Esencial para la población y cultura del municipio. Es una de las joyas de la corona que tenemos en Jaca, ha costado muchos años de trabajo dar un excelente servicio y no nos lo podemos dejar perder. En la actualidad hay más de 300 matriculas. Eso lo demuestra todo. Así como el uso de las propias instalaciones del centro cultural La Paz, por multitud de usuarios, aparte de la propia Escuela de Musica, Banda Santa Orosia, Grupos Jota, etc. como puede ser el traslado de actos del ayuntamiento en determinadas ocasiones, Primer Viernes de Mayo, Carnavales, Bodas, eventos, celebraciones, y últimamente demandado por la Dirección general de Tráfico para realización exámenes conducir, así como para la realización de la decima edición de talleres de Pinturas al fresco, por la asociación Sancho Ramirez. Evento ya consolidado y cada vez más demandado. De producirse una climatología adversa no se podrían haber realizado todas estas actividades por las deficiencias en cubiertas y estructuras. Del mismo modo, por otro lado, nos encontramos con los mismos problemas en los pabellones polideportivos de la ciudad, cubiertas en mal estado, suelos que se levantan por las humedades, y lógicamente por las goteras existentes. Cuestiones que afectan a nuestros clubs deportivos, centros escolares y deportistas del municipio y comarca que usan las instalaciones y que puede conllevar lesiones graves. Algo que ya denunciamos hace meses y no vemos avances por parte del consistorio. Por lo tanto, solicitamos y ofrecemos al equipo de gobierno nuestra colaboración para que a través de las próximas comisiones de Cultura, Deporte y Hacienda se tomen soluciones con la mayor prontitud posible y a futuro", detalla el PAR.

Se van a realizar en los próximos meses, los plenos concernientes a tasas e impuestos y futuros presupuestos. "Somos conscientes de las cantidades económicas elevadas que se necesitan para arreglar estas instalaciones, por eso hay que ser previsor y adelantarse a los acontecimientos. Tenemos tres años por delante de legislatura que haciendo las cosas bien, pueden dar sus frutos. Controlando el gasto corriente y redirigiendo bien las partidas de inversiones y superávit, se pueden hacer las mejoras necesarias", expone. Una manera de bajar impuestos, es mejorar y ofrecer un buen servicio a los ciudadanos.

Jaca, sus pueblos, la comarca en general son un enclave idóneo como centro de la cultura y deporte Pirenaico. Jaca sería un municipio excelente para la realización de pretemporadas deportivas por equipos de primer nivel, si tuviéramos las instalaciones adecuadas. No falta dinero ni presupuesto en el municipio. Despacio, buena letra, proyectos y obras objetivas y realizables. Realidades y buenos cimientos, concluye la nota de prensa.