El PP de Panticosa manifiesta su malestar contra las nuevas restricciones del Gobierno de Aragón

El Partido Polular en el Valle de Tele eleva la voz y en esta ocasión lo hace a través del siguiente comunicado desde Panticosa:

El equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Panticosa ha expresado su malestar antes las nuevas medidas decretadas por el Gobierno de Aragón como consecuencia de la declaración de nivel de alerta 3 agravado en la comunidad, tras un repunte de los contagios del COVID estas navidades.

“Se nos habla de bonos, cuando realmente lo que la gente quiere es esquiar, y no propinas”, lamenta el PP de Panticosa. “Queremos trabajar. Y necesitamos que se flexibilicen los criterios de movilidad ya”, piden los populares panticutos, al tiempo que se suman a la postura expresada este fin de semana por el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó. Una carta abierta en la que se pide una explicación sobre las últimas restricciones y en la que Gericó reprocha al Ejecutivo aragonés que no esté defendiendo los intereses del Pirineo y que, a su entender, cuyos pueblos, que dependen económicamente del sector de la nieve, sufren un agravio comparativo frente a las ciudades. Y unas declaraciones con las que los populares de Panticosa se solidarizan.

En este sentido, “nos seguimos preguntando por qué se permiten centros comerciales y calles a tope en las ciudades y en el Pirineo, al aire libre, no podemos esquiar. Seguimos sin entender por qué no tenemos ninguna opción para ocupar las plazas turísticas como se hace en otras comunidades autónomas que, además, tienen un elevado riesgo de contagio de COVID-19, con bastantes más contagios que en nuestro caso”, explican ediles del PP, al tiempo que recuerdan que dependen “al cien por cien del turismo y la nieve”. Se refieren, en concreto, a estaciones de esquí como las de Cataluña, que se están beneficiando, indirectamente, de los esquiadores que no pueden acceder a los centros invernales aragoneses porque las limitaciones de movilidad y el confinamiento han impedido que estos espacios hayan podido iniciar la temporada con normalidad.

“Nos sentimos en la obligación de defender la continuidad de cientos de puestos de trabajo que tenemos en nuestro pueblo, no solo directos, sino indirectos, a través de todos los comercios, servicios de distinta índole y establecimientos de hostelería de nuestro municipio y de todo el valle”, continúan los concejales.

“Como Ayuntamiento de Panticosa, nos hubiera gustado estar presentes en la reunión mantenida recientemente con Javier Lambán; pero no nos invitaron, ni tampoco a la Asociación Turística Valle de Tena, siendo los más afectados por la situación actual”, explica el Grupo Municipal del PP, a la vez que recuerda que “la necesidad está en el valle, y no en las comarcas”, cuyos representantes si participaron en el citado encuentro. Aseguran que siguen “a la espera de que Lambán nos reciba, al igual que el resto de ayuntamientos afectados, con los que compartimos los mismos intereses”.

Por otra parte, y al hilo de lo expresado por el alcalde de Sallent de Gállego en su crítica al Gobierno de Lambán, el PP de Panticosa señala que “nos está hablando de corredores seguros entre Valencia y Teruel… Nuestra pregunta es: ¿No es más seguro un corredor ente Zaragoza y el Pirineos?”.

Los ediles del Partido Popular de Panticosa concluyen recordando que “en ningún momento ha habido grandes brotes en la zona”. De hecho, “durante el verano se tomaron todas las precauciones y medidas de seguridad anticovid y el turismo ha sido muy seguro, con gran afluencia de visitantes”.