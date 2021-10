El oscense Daniel García va a representar a Aragón en el XIV Campeonato Nacional de Barista Forum Café

El osense Daniel García, del bar Rugaca de Huesca va a pelear esta semana para convertirse en el mejor barista de España. Este miércoles disputará la semifinal y el jueves se disputará la final a la que aspira llegar.

Daniel ha explicado en COPE que "para hacer el mejor café hay que tener en cuenta muchas cosas como su origen, tostado, el peso y la cantidad, también el tiempo y la forma de prepararlo". No es fácil. Daniel ha conseguido estar en la competición "a base de esfuerzo, entrenamiento y estudio". La competición consiste en preparar 3 cafés solos, 2 capuccinos y 2 cockteles con o sin alcohol. Todo esto en 16 minutos y el resultado lo valorará un jurado que puntuará el sabor y otro los aspectos más técnicos.

El ganador del certamen, que se celebra en Barcelona ganará, además de cursos de formación, un viaje a Brasil o Colombia como lugares destacados en la producción de café pero "lo más importante es el reconocimiento a nivel nacional" subraya.

Daniel va a participar con un café Mocay especial, de uso no comercial y que se suele llevar a este tipo de eventos. En definitiva, se trata de un arduo trabajo que puede llevar a cabo también "gracias al apoyo de Hoscafrost" que me proporciona no solo formación sino todo el apoyo y soporte que necesito". No te pierdas la entrevista en COPE.