Osanz y Hernando, homenajeados en Jaca

Los deportistas Daniel Osanz y Luís Alberto Hernando han sido homenajeados en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Jaca por sus temporadas cargadas de éxitos. El alcalde Juan Manuel Ramón ha destacado las trayectorias de ambos corredores que siempre llevan el nombre de Jaca en importantes pruebas nacionales e internaciones, aunque no hayan nacido en la ciudad. “Son grandes embajadores de Jaca, al ser referentes en este deporte, la gente quiere conocer donde entrenan estos campeones. Nos estamos mal acostumbrando, una localidad de 13.000 habitantes no es habitual que tenga campeones del mundo”, reconoce el alcalde jaqués.

Por su parte, Osanz se mostró orgulloso por el reconocimiento: “Estoy muy contento por el premio. No he nacido en Jaca pero pasó aquí la mayor parte de horas entrenando y es como mi casa, siempre digo que soy jaqués”. Hernando no pudo asistir por motivos laborales al acto y fue su mujer quien recogió el trofeo que consistió en una roca y un sueldo jaqués, “lo primero recordando a la montaña donde logran sus hazañas y la moneda representa el mejor tesoro de Jaca”, explicó Ramón.

Las últimas conquistas de ambos corredores han sido el sexto puesto en categoría absoluta de Osanz en el mundial de Escocia de carreras de montaña en la prueba de kilómetro vertical y el podio de Hernando con el tercer puerto en la modalidad de trail dentro también del mundial.