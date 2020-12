Ortopedia Lacadena te explica todo lo que tienes que saber sobre las soluciones a las dificutades de movilidad

Con motivo de la crisis satitaria, pasamos mucho tiempo en casa. Para muchos es un problema pero hay personas que viven ese confinamiento a diario porque tienen dificultades de movilidad por diferentes causas: accidentes, enfermedades o, simplemente por la propia edad. Por eso, Jara y Alex Lacadena, técnicos ortoprotésicos, nos han hablado en COPE de las distintas opciones que existen como sillas y motos adaptadas para salir a la calle y volver a tener una vida normal dentro de sus posibilidades. Y es que, "hay muchas personas que no se atreven a dar el paso y adquirir alguno de los aparatos que, sin duda, les devolvería cierta autonomía", explican, con el consiguiente beneficio emocional que eso conlleva. Peder la vergüenza, dar el paso y tener el apoyo de tu entorno para tomar la decisión es fundamental. Afortunadamente, hay soluciones y, cada vez, las opciones son mejores y se adaptan a cada situación. Por ejemplo, hay sillas que incluso te pueden elevar para estar a la misma altura que el resto de personas mientras tomas algo en un bar. Desde Ortopedia Lacadena animan a las personas que tengan dificultades de movilidad y eso les reste calidad de vida, que piensen en que hay soluciones que facilitan que se pueda salir a la calle con seguridad retomando así las relaciones sociales y salir de la tristeza que pude suponer estar "encerrado" aunque sea por "no molestar ni preocupar a tu familia". No te pierdas la entrevista en COPE.