Olvido Moratinos: "En Jaca podríamos estar llegando al pico"

“Jaca está teniendo un excelente comportamiento”. Así lo ha manifestado en COPE la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Jaca, Olvido Moratinos en relación a la respuesta de los ciudadanos a las medidas restrictivas impuestas por el gobierno central para evitar la propagación del coronavirus. Las fuerzas y Cuerpos de Seguridad “así nos lo transmiten”, señala.

Este buen comportamiento mayoritario hace que Jaca en líneas generales “esté bien”. Moratinos ha recordado que no hay cifras concretas de contagiados y de personas en cuarentena, que las hay. Pero ha destacado las últimas informaciones que la responsable del Centro de Salud ha trasladado esta mañana en la Comisión de Seguimiento. Y es que, tal y como ha explicado la portavoz, “esta pasada noche no ha habido llamadas al centro de salud ni ingresos de ciudadanos de Jaca en el hospital San Jorge de Huesca y la semana pasada se dieron varias altas”.

Con este dato, Moratinos considera que “aunque quedan días, podríamos estar llegando al pico y comenzar a bajar”.

No obstante, ha remarcado que no son datos completos puesto que son los que facilita el Centro de Salud y hay muchas personas que son atendidas por mutuas por lo que no se puede llevar un recuento completo.

En cuanto al papel del Hospital de Jaca en esta situación de crisis sanitaria, Olvido Moratinos ha recordado que el centro de referencia del sector de Huesca, al que pertenece Jaca, es San Jorge y así tiene que ser porque muchos pacientes contagiados requieren UCI y porque así se evitan desplazamientos y se ayuda a no propagar el virus.

Eso sí, ha dejado claro que el Hospital de Jaca sigue prestando su servicio y cuenta con todo el personal necesario para atender cualquier urgencia que se pueda realizar en este centro sanitario. El Hospital Jaqués continúa con su trabajo habitual y podrá ser utilizado para atender otro tipo de patologías que no sean coronavirus y así, en el caso de que sea necesario, acoger a pacientes que tengan otras enfermedades para dejar más espacio al hospital de Huesca para tratar los contagios por la covid 19 y no colapse.