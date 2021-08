Olona señala que, si es necesario, habrá más ayudas para los afectados por los ataques del lobo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha recibido este miércoles, 25 de agosto de 2021, a UAGA, ASAJA, UPA, ARAGA y Cooperativas Agroalimentarias para tratar la situación del lobo en Aragón, concretamente, tras su recientemente aparición en la Comarca de la Jacetania.

Hace unas semanas, los vigilantes del Gobierno de Aragón dieron cuenta de la presencia del animal y de su primer ataque en Asso-Veral (Sigüés), en La Jacetania. En una zona no contemplada en las ayudas que, anualmente, el Departamento de Agricultura convoca para las explotaciones donde se ha evidenciado la presencia del oso y el lobo de forma continuada. Además de este ataque, las cámaras de fototrampeo instaladas en los alrededores –dentro de las labores de seguimiento que se están llevan a cabo-, recientemente, han captado imágenes del animal en Arrés, donde también se han recogido imágenes de perros sueltos. En Somanés también se registró un ataque el pasado fin de semana, pero la necropsia llevada a cabo ha revelado que es compatible con un perro.

En este sentido, el Departamento de Agricultura ya anunció que incluirá la zona en la convocatoria del próximo año, al mismo tiempo que hacía acopio de vallados eléctricos para proteger al ganado y confirmaba públicamente la presencia de cánido en esta nueva zona oscense.

Consciente de la inquietud y el temor que genera para los ganaderos la presencia de este animal cerca de sus explotaciones, Olona ha anunciado que “si es necesario dotar con más dinero la convocatoria de ayudas para los ganaderos afectados por la presencia del lobo y el oso, lo haremos. La presencia del lobo y del oso en nuestra Comunidad Autónoma no puede ser, bajo ningún concepto, a costa de nuestros ganaderos. Lo dije ya cuando descubrimos la presencia de este animal en la Comarca de Los Monegros, y lo seguiré manteniendo”, ha añadido el consejero.

El Gobierno de Aragón ya ha destinado dos millones de euros para tal efecto en los últimos cuatro años, y, a diferencia de las ayudas por los daños ocasionados, que se vienen abonando desde el año 2003 en el caso del oso, en esta línea los ganaderos pueden acogerse a la subvención hayan sufrido o no un ataque. Estas ayudas no se limitan a pagar al ganadero por las ovejas muertas y los daños materiales, sino que se paga por el número total de cabezas de ganado de la explotación y se subvencionan las medidas de autoprotección. Por esta misma razón, en el caso del lobo el ganadero no tiene que demostrar si el ataque sufrido es de este animal o de un perro asilvestrado, sino que se le reconoce el derecho a la ayuda por tener su explotación en una zona donde habita.

De esta forma, el Gobierno de Aragón intenta compensar los sobrecostes que la mera presencia de estos animales ocasiona en las explotaciones ganaderas de ovino y caprino. Desde que en 2018 se pusiera en marcha este pionero sistema de ayudas, el sector ha recibido 1.950.000 euros, a través de cuatro convocatorias (2018, 500.000 euros /2019, 400.000 euros/ 2020, 500.000 euros /2021, 550.000 euros). En 2020, se beneficiaron de esta ayuda 128 ganaderos.

El Gobierno de Aragón intensificará la vigilancia con el objetivo de mejorar las ayudas

Asimismo, el consejero ha anunciado que el Departamento intensificará las labores de identificación y seguimiento de la presencia del lobo en la Comunidad Autónoma, desde el punto de vista de la protección de la ganadería extensiva, con el objetivo de mejorar la aplicación de estas ayudas, así como garantizar su suficiencia. Del mismo modo, se ha mostrado abierto a mejorar y ampliar los ámbitos subvencionables, como incluir los seguros por cabeza de animal o pagar las medidas de autoprotección de las que hagan acopio los ganaderos, desde que se detecta la presencia del animal, hasta que incluya en las ayudas –como podría ser el caso de La Jacetania ahora-.

Además, el consejero ha defendido la importancia de estas pioneras ayudas, y ha reconocido que en las zonas donde se han implementado medidas de autoprotección, los ataques se han reducido

Asimismo, Olona ha insistido en que “no existe motivo alguno para poner en cuestión la transparencia con la que desde el Gobierno de Aragón se viene actuando, ya que siempre se ha hecho pública su presencia en cuanto se ha tenido conocimiento de ello y así lo seguirá haciendo”. “Además, los servicios del Gobierno de Aragón están en permanente disposición de los ganaderos para prestarles el apoyo necesario cuando se producen ataques de lobo, oso o de otros agentes, siendo muchos los casos en los que han sido estos propios servicios quienes han dado avisado de los ataques”, ha añadido.

Por último, Olona también ha reconocido que los datos acumulados ponen de manifiesto que son los perros los causantes más reciente de los ataques, por lo que ha insistido en la necesidad de hacer frente a este problema. “Lo que en absoluto supone negar la presencia del lobo ni del grave problema que supone para la ganadería”, ha puntualizado.

De los ataques producidos en La Jacetania, solo el de Sigüés ha sido ejecutado por el lobo. Así lo han revelado los servicios veterinarios especializados que llevan a cabo las necropsias en La Alfranca y que quedan debidamente documentadas.

El lobo ha llegado a Aragón por expansión natural

Durante el encuentro, Olona ha apuntado que, si se acude a la hemeroteca, se podrá comprobar como desde la pasada legislatura viene desmintiendo “categóricamente” que la presencia de este animal sea consecuencia de algún programa de reintroducción. “Es consecuencia de la expansión natural que esta especie está experimentando en España y en toda Europa en general”, ha dicho.

En este sentido, el consejero también ha querido volver a recordar la posición del Gobierno de Aragón en relación con el lobo, dando cuenta de las últimas alegaciones presentadas por él mismo ante el Ministerio para la Transición Ecológica en relación con la inclusión del Lobo en el LESPRE.