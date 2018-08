“Mi objetivo es subir el nivel de cada jugador y cada categoría”

Se incorporó a los trabajos de pretemporada la semana pasada, y de momento, los entrenamientos seguirán siendo más físicos tanto en el exterior como en gimnasio, ya que todavía no está abierta la pista de hielo. Será precisamente en el hielo donde verá “cómo está el equipo senior”, pero esto no ocurrirá posiblemente hasta la próxima semana.

El objetivo de Sergey Zemchenko en esta nueva etapa que empieza en el Club Hielo Jaca es “intentar subir el nivel de cada jugador y de cada categoría”. Y por supuesto, “salir en cada partido a ganar”. En el caso del equipo senior, no contar con jugadores extranjeros supondrá “no tener ayuda para el equipo”, pero en este caso ha matizado que no cualquier jugador extranjero aporta ese plus de calidad. En la actual situación del club, “vamos a intentar valernos de nosotros mismos”. Y Zemchenko confía en sus jugadores, a algunos de los cuales conoce de su anterior etapa de 7 años al frente del hockey hielo en el equipo jaqués.

Respecto a la cantera, ha apuntado que es “muy importante”, y ha recordado que el Club Hielo Jaca es uno de los mejores del país “de todas las categorías”. Quiere que la cantera “aprenda más y mejor, porque para mí es básica, y si hay cantera, hay equipo senior, y tienen que llegar sabiendo jugar”.

Por su parte, Guillermo Betrán, capitán del equipo senior, ha recodado que llevan ya unos días entrenando, los primeros días con Javier Casaus y desde la semana pasada con Zemchenko. “Tuve la suerte de tenerlo durante 7 años, y es muy buen entrenador, conoce el mundo del hockey de toda la vida, no sólo como jugador, sino como entrenador”. “Creo que nos puede ayudar muchísimo, éste va a ser un año complicado para nosotros, ya que no va a haber extranjeros y todos los jugadores somos de Jaca, es un reto muy importante y él es el entrenador ideal para ayudarnos”, añade.

El nuevo entrenador “tiene claras muchas cosas, una es la disciplina, sin disciplina no hay equipo ni éxito, y es lo principal”. Zemchenko “se fija mucho en los detalles de los jugadores, sabe lo que les tiene que decir a cada uno para rendir, y muchos jugadores no lo conocen, pero los que lo conocemos sabemos que va a hacer un trabajo estupendo”, concluye Betrán.